民進黨成立反賄選小組 提全民打假三步驟

2019-12-03 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ／台北即時報導



選戰倒數39天，民進黨成立反賄選監督小組，強調反賄選、打擊假訊息及境外勢力介入台灣人舉是這次大選的工作重點。民進黨也提出「全民打假三步驟」，依序是「截圖」，假消息發文加發文者帳號、「複製連結」，假消息發文加發文者帳號、「回報」，將「截圖加連結」私訊民進黨粉絲專頁。

民進黨今天舉行「打假反賄全民動起來律師團記者會」，擔任民進黨反賄選小組召集人的前法務部長邱太三說，法務部跟最高檢針對總統副總統及立委選舉，如果有賄選情形，訂有獎金機制，正副總統選舉若有賄選被檢舉，最高獎金1500萬元，立委選舉1000萬元。

邱太三表示，以他過去擔任檢察官或法務部長的經驗，查緝賄選單純靠檢警調絕對不足，若無全民參與，功能與績效會受到影響。民進黨中央黨部希望「斷黑金」，避免不適當人擔任公職，並將協助檢舉人申領檢舉獎金。

反賄小組執行長、律師連立堅說，上屆大選首次請徵信社做專業的配合，徵信社給予很大的幫助，也發揮很大的嚇阻效果。他舉例，上次嘉義海線立委選區，一月初開始就發覺有大規模的現金買票，地方上的通報如雪片般飛來，最後總共查獲超過15件賄選案，其中8件收押9人，羈押人數破歷史紀錄。

民進黨青年律師工作團代表黃帝穎表示，反賄選、打擊假訊息及境外勢力介入台灣選舉，是這次的工作重點。2007年選罷法修正，規定凡是有候選人賄選政黨必須連坐，修法後，根據統計顯示，共有167人賄選政黨被連坐處罰判刑確定，其中有145人是國民黨籍，有八成多是國民黨賄選。