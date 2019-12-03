蔡英文「論文三門」 台師大教授：藍營缺追根刨底精神

2019-12-03 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



蔡英文的「論文門」疑義，總統府發言人開箱35年前論文釋疑，但台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，蔡英文「論文三門」喧騰已久，但似乎並未在台灣社會引起多大矚目，舉證歷歷的攻擊者其實早已將整個始末剖析詳盡了，可謂鐵證如山。

不但其「論文三門」可以攻堅而破，更凸顯出蔡英文在面對此一質疑時的態度是如何的倨傲、輕蔑與缺乏誠信，可所換來的，卻是冷漠以對，這在民主社會簡直是不可思議的事，而台灣卻真真實實的在上演中。

林保淳說，揆其所由，蔡英文以避重就輕、虛應故事，將一應相關資料予以封存，及其答詢時一味「 冷處理」，企圖拖過大選的策略，無疑是相當成功的；尤其是相關媒體，多數不予報導，造成資訊流通上的障礙，更是個中關鍵。不過，最大的原因，還是由於博士學位的取得過 程、學術倫理的要求，不是一般未曾涉入其間的普通民眾所能了解的，難免就以等閒視之。

以目前的民調看來，蔡英文穩穩居於上風，當然沒有必要讓自己捲入此深不可測的漩渦之中，故其採取冷處理的方式，雖讓人恨得牙癢癢的，卻也絲毫奈她不得，只要拖過大選，連任成功，蔡英文海闊天空，就無所顧忌，所有爭議，至少在四年中是可以化為輕風淡雲 了。

相對於綠營的策略，藍營幾乎是一籌莫展，攻堅無力，這反而是比較力人訝異的。一方面，這與國民黨向來不擅於打議題，且過於斯文；一方面想來也是深恐此一議題含藏著許多「陷阱」，唯恐受到反噬之禍有關。這是相當令人扼腕的事，綠營敢於將許多枝微末節，甚至子虛烏有的事，展開鋪天蓋地的無邊攻擊，而藍營面對如此證據堅實、犖犖可舉的事，反而瞻前顧後、趦踀不前，尤其是處在劣勢之下，還不思破釜沉舟，奮力一搏，只見少數人提出微弱的呼聲而已，則分明就是在戰略上出錯了。

平心而論，藍營真的是非常不用心，且缺乏追根刨底的精神，蔡英文的「論文三門」，最先是由藍營拋出的，但拋出之後，小鬧一陣，就無疾而終，再也未見有人繼續追索此一問題。

這次反而是深綠的獨派學者、專家，在做鍥而不捨的努力，幾乎所有的相關證據，都是由他們突破萬難、蒐剔而出的。藍營非但不思加以利用，反而在綠營將此事「栽贓」給藍營時，也未見有若何的澄清或駁斥，癱軟如爛泥，令人難於寄予厚望。

照道理，學術界是最深知博士甘苦，且對學術倫理認知最清楚，是最有資格發聲的。但是眼看著網路上一大群根本不知學術為何物，顏色立場分明的網民，大肆發表謬論，卻少見有人秉公直論，彷如事不關己般，才是真的令人氣結。

其間大概可分三等人，上焉者自命清高，囿守於學術象牙塔中，視政治如浼，不願沾惹是非，反正事不關己，風聲再烈，風聲再大，都可以一任階前點滴到天明；下焉者，緊抱意識形態，罔論是非，蔑棄公義， 甘淪為御用，以求分潤，甚至不惜出賣良知。

而多數的人屬中焉者，循循縮縮，雖未必只以求田問舍為務，但謹慎小心，一意為自家學途利途盤算，且心懷千百年來文字賈禍的惕厲，唯恐被算秋後之帳，雖心生憤慨，卻又緘默無聲，任由黃鐘毀棄、瓦釜雷鳴。

上焉者可嘆，下焉者可鄙，而中焉者則可怒，因為坐視不義之人行不義之事，有能力加以防止，