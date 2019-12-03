李佳芬家族砂石案 黃國昌赴監院舉發包庇追究失職

2019-12-03 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



時代力量立委黃國昌踢爆李佳芬家族盜採砂石案，黃國昌今天到監察院舉發相關違法情事，並要求監察院徹查，還給全民公道。

黃國昌說，1999年5月，韓國瑜「協調」水資源局徐享崑全額中央補助的新堤防完工後，大通砂石隨即在2000年9月向雲林縣政府申請，雲林縣政府也火速配合。但審查表也清楚揭露「案內土地已違規使用，破壞原農用性質情事…」、「本案已先行違規使用」，違法事實明確。但當初雲林縣政府卻只有「輕罰六萬」，竟然依舊核准了地目變更申請。

黃國昌今天在監察院前舉行「誰在包庇權貴濫權牟利，全面徹查追究違法失職」記者會，黃國昌也提到，2002年時，許多媒體都有報導，當年李日貴砂石場占用國有地牟利，之後還火速變更地目，遭疑似官商勾結，引發西螺鎮民的憤怒。當年還有監察委員接獲西螺鎮民陳情，但這位監委當時也承諾要成立專案小組調查，不過之後監察院的訪視報告，卻一個字也沒有提。

黃國昌說，他會持續搜集相關違法資料，也請監察院調查，為什麼當初允許李家非法占用國有地？圈地牟利？裡面有多少特權？官商勾結，多少包庇縱容？黃國昌說，相關責任追究，監察院沒有追訴時效，請監察委員調查清楚，尤其當年的變更地目，竟可以從申請到通過只要一天，也請監委調查，為什麼西螺鎮民的陳情，卻沒有下文？