「中央開支票地方買單」 盧秀燕批準公托一國三制

2019-12-03 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



總統蔡英文拚連任，強調是最照顧小孩子的政府。台中市長盧秀燕今開市政會議批評，中央推動準公共化機制，卻是中央開支票地方買單；盧秀燕說，台中、台南推動較早，中央只補助一半，新北市稍晚開始中央補助7成5，其餘縣市則補助全部，一國三制對台中、台南不公平。

台中市教育局表示，台中市從104年起，推動準公共化機制，補助2至5歲幼兒托育經費，中央政府今年8月全國普遍實施，台中市初估每年得花20億元，每年受惠兒童約8.5萬人，中央只補助近5成、約9.5億元，其他與中央同步開辦的縣市則全額補助，對提早開辦的台中市並不公平。

盧秀燕今在市政會議上，交通局提墊付案，針對公路總局補助辦理公共運輸多元推升計畫，中央補助7000多萬元。盧秀燕說，這些計畫中央全額補助，但會保證永遠全額補助嗎？不然就是中央開支票地方買單，請交通局與其他縣市討論釐清，不然以後會很麻煩。

盧秀燕說，中央不斷開支票，地方只得買單，像中央推動準公共化政策，全額補助各縣市，但台中市與台南市推動較早，中央只補助一半，新北市比台中、台南晚、但比全國實施早，中央補助7成5。