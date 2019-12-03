綠委參選人喊國防機密法 藍推關說司法罪

2019-12-03 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



民進黨立委參選人吳怡農上午接受廣播主持人周玉蔻「嗆新聞」專訪，針對他喊出全民下架吳斯懷，吳怡農強調，吳斯懷的親共、統一立場明顯，對國安有威脅，未來吳進立法院很難防堵，除了現在要下架，若自己能選上，進國會必須做的就是提國防機密保護法，加強國防機密的控管。

由於選戰倒數日益激烈，綠營喊出「下架吳斯懷」，不過藍營也反制，台北市新黨市議員侯漢廷發起「全民下架柯建銘」，認為民進黨不分區名單中的柯建銘，使得立法院長年籠罩在妨害司法公正之下，獲得國民黨議員王鴻薇等人支持。另外，國民黨市議員羅智強也點名，充滿爭議的民進黨立院黨團總召柯建銘列入不分區，民進黨內竟鴉雀無聲，也在街頭開講，促成關說司法罪。

吳怡農受訪時指出，對於國防機密，台灣長期來沒有建立，但國外大多數民主國家都有制度管理，針對資訊安全，人員權限的管控。現在誰有權去接觸軍事機密，還沒有一套做法，過去20年來都沒有做好，這套立法需要 民眾支持，他相信民眾會支持。