綠喊下架吳斯懷藍打下架柯建銘 徐永明：半斤八兩

2019-12-03 10:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



2020選戰倒數，綠營發起「全民下架吳斯懷」，藍營則反擊，提出「全民下架柯建銘」運動，主打只要柯建銘在，民進黨的不分區，就是支持關說的名單、妨害司法正義的名單。對於藍綠互打，時代力量立委徐永明說，兩大黨用人半斤八兩，一邊賣「芒果乾」、一邊主打「妨害司法正義」，給大黨全面執政有甚麼用，就是全面怠惰、極度腐敗而已。

徐永明提到，黃國昌踢爆李佳芬家族盜採砂石案涉及特權關說，歷史共業徐享崑，兩黨卻互推事不關己，至少出來道歉吧。

徐永明說，時代力量去年整理藍綠議員參選名單，結果發現一堆涉及貪污、賄選者，仍被提名。藍綠共治下，「清廉」早已不是台灣價值。最近因韓國瑜砂石案，連帶爆出前經濟部水資源局長、前台水董座徐享崑，貪污還能在外逍遙，事情鬧大才落網。

徐提到，徐享崑是兩黨歷史共業的經典案例，曾爭取藍提名選苗栗縣長，之後又經「菁英入黨」轉綠，在兩黨互譙不分區人選時，當時提拔貪污犯的人至少先出來道歉吧。