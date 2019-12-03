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綠喊下架吳斯懷藍打下架柯建銘 徐永明：半斤八兩

2019-12-03 10:12聯合報 記者林麗玉╱台北即時報導

2020選戰倒數，綠營發起「全民下架吳斯懷」，藍營則反擊，提出「全民下架柯建銘」運動，主打只要柯建銘在，民進黨的不分區，就是支持關說的名單、妨害司法正義的名單。對於藍綠互打，時代力量立委徐永明說，兩大黨用人半斤八兩，一邊賣「芒果乾」、一邊主打「妨害司法正義」，給大黨全面執政有甚麼用，就是全面怠惰、極度腐敗而已。

徐永明提到，黃國昌踢爆李佳芬家族盜採砂石案涉及特權關說，歷史共業徐享崑，兩黨卻互推事不關己，至少出來道歉吧。

徐永明說，時代力量去年整理藍綠議員參選名單，結果發現一堆涉及貪污、賄選者，仍被提名。藍綠共治下，「清廉」早已不是台灣價值。最近因韓國瑜砂石案，連帶爆出前經濟部水資源局長、前台水董座徐享崑，貪污還能在外逍遙，事情鬧大才落網。

徐提到，徐享崑是兩黨歷史共業的經典案例，曾爭取藍提名選苗栗縣長，之後又經「菁英入黨」轉綠，在兩黨互譙不分區人選時，當時提拔貪污犯的人至少先出來道歉吧。

徐永明說，藍綠兩邊都在比爛，「全民下架吳斯懷」、「全民下架柯建銘」，一邊賣「芒果乾」、一邊主打「妨害司法正義」，但兩大黨都曾全面執政過，掌握過半國會，卻在相關法案立法上不是緩如牛步，就是不動如山，例如「反併吞滲透法」、「妨礙司法公正罪」和「不法關說罪」。給大黨全面執政有甚麼用，就是全面怠惰、極度腐敗而已。

圖／擷取自徐永明臉書
圖／擷取自徐永明臉書
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圖／擷取自王鴻薇臉書
圖／擷取自王鴻薇臉書
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徐永明時代力量柯建銘

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