盜採砂石案打韓國瑜 黃國昌再秀違法事證公文

2019-12-03 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



時代力量立委黃國昌踢爆李佳芬家族盜採砂石，並指當時任立委的國民黨總統候選人韓國瑜疑似涉特權關說。韓國瑜競選辦公室也赴台北地檢署提告，黃意圖使人不當選。黃國昌今天再度在臉書貼文表示，韓國瑜不斷試圖模糊焦點，遮掩任立委時濫用國家資源、蓋新堤圈地牟取私利，黃國昌說，韓國瑜從來不敢否認，由新堤圈出來的國有地，就是由李家長期非法占用搞砂石場牟利。

黃國昌今天再度提出公文證據，表示他昨天下午取得的資料，再度揭露，1999年5月，韓國瑜「協調」水資源局徐享崑全額中央補助的新堤防完工後，大通砂石隨即在2000年9月向雲林縣政府申請，雲林縣政府也火速配合。但審查表也清楚揭露「案內土地已違規使用，破壞原農用性質情事…」、「本案已先行違規使用」，違法事實明確。然而，重點在於當初雲林縣政府卻只有「輕罰六萬」，竟然依舊核准了地目變更申請。

黃國昌說，他已經要求國有財產署徹查，當年為何有人包庇縱容這種違法行為，竟沒有採取任何執法行動？黃也說，當時主政的縣長，正是與韓國瑜、李佳芬家族有深厚交情的張榮味。整個事件清楚呈現了，作威作福的地方派系，如何濫用政治權力、掠奪國家資源。這絕對不是庶民、這是徹徹底底的權貴。

黃國昌也在臉書敬告韓國瑜，黃說，這麼離譜的事，錯了就是錯了，請不要再硬拗。

黃也敬告國民黨的政治人物，黃說，請停止試圖將他抹成民進黨側翼、糢糊問題焦點。黃國昌表示，他過去幾年在立法院打擊弊案、監督執政黨，國民黨立委的表現及格嗎？連追究慶富獵雷艦弊案的責任，國民黨都虛晃一招打假球，還有臉說嘴嗎？