三不政策丟掉兩岸競爭優勢 他揭兩證據民進黨孬種恐共

2019-12-03 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／即時報導



國安五法通過，民進黨政府本來欲制定中共代理人法，踟躕不前，在總統大選前夕，間諜事件撲朔迷離，突然欲以反滲透法取代，直接由立法院黨團逕付二讀，引起軒然大波被批悖離政策制定的基本原則。資深媒體人陳朝平說，三不政策遺毒害得民進黨孬種恐共，他還舉出兩證據。

陳朝平在臉書貼文指出，1978年，他在金門料羅灣的陸軍101兩棲偵察營擔任政戰官，那時，台灣對「匪」作戰的主軸是「反共、勝共」，不僅要反共，還要勝共，信心十足。如何反共、勝共呢？負責政治作戰的首腦王昇，提出了一個奇怪的比喻。他說，共產黨就像是梅毒，只要不接觸就不會得梅毒大瘡。

他很不以為然。不接觸梅毒，或許不會染上梅毒，但也不會消滅梅毒啊，不接觸共產黨，如何能讓共產黨知道三民主義（或者民主政治）比共產主義好？不接觸，又如能戰勝共產黨？隔空打穴嗎？反共大業，又不是開槍打炮，靠的是軟實力，不接觸，如何能凸顯軟實力？

不知道是不是王昇的邏輯，形成了日後「不接觸、不談判、不妥協」的三不政策，不過，事隔多年，可以很肯定地說，這個錯誤邏輯形成的三不政策，誤了台灣，誤了播遷來台的中華民國，也誤了國父孫中山先生創建的原生態中華民國。

不僅如此，三不政策遺毒還流竄到了民進黨的身上，讓今天的民進黨變成了一個最恐共、最孬種、最沒自信、也最沒能力守護自由民主的一群小孬孬。

證據何在?

證據之一，幾個年屆70的退將跑到北京參加兩岸交流活動，聽了習近平講講話，居然就把民進黨上下都嚇壞了。

如果，幾位年登耄耋的老將軍聽了習近平一席話就變了節，台灣就被滲透了，那麼，要不是國軍和民進黨統治下的台灣弱爆了!就是習近平講得太有道理、太有說服力了。

證據之二，一個年方27的大陸詐欺犯王立強跑到了澳洲，鬼扯了一堆有的沒的，民進黨如獲至寶似地拿來黑韓黑藍。

一個乳臭未乾的毛孩子自稱當中共情報工作的重責大任，滲透台灣，民進黨居然相信？王立強隨口亂扯向心龔清，民進黨便「聞聲起舞」扣了人家夫婦？要不是智商太低，便是以為中共滲透台灣已經到了無孔不入的地步了，對自個兒統理的台灣已經毫無自信了!畏懼中共至此，還談甚麼守護台灣？

陳朝平說，一個有自信的執政黨，應該鼓勵大家多與大陸各界交流，聆聽對方領導人講話又如何？既然要反共抗共，不入虎穴焉得虎子？

一個有自信的執政黨，應該相信開放社會勝過封閉社會，應該開大門、走大路，熱烈歡迎來自四面八方的人才、資金和技術，別被詐欺犯給呼攏了。

民進黨真要衷心服膺「不接觸、不談判、不妥協」三不政策，有種，把兩岸簽署的23項協議全都廢了!再說，既然都不接觸、不談判、不妥協了，又何須三讀通過甚麼反滲透法呢？