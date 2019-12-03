親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
共諜疑雲擾大選
政治
軍事
綜合

楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

2019-12-03 00:56聯合報 記者王寓中黃國樑／台北即時報導

國民黨義務副秘書長蔡正元。圖／取自蔡正元臉書。
國民黨義務副秘書長蔡正元。圖／取自蔡正元臉書。
分享
國民黨副秘書長蔡正元在臉書上貼文說，二二八紀念館館長是部長級的職位，蔡英文和蘇貞昌任命楊振隆出任館長，楊振隆卻是1969年5月7日，在基隆中學教室內，持斧頭砍斷教師江新同頭顱的兇手。

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌昨天下午召開記者會，揭露現任二二八紀念基金會執行長楊振隆，50年前曾犯下斧劈老師的驚人命案。他質疑，行政院長蘇貞昌曾說，小燈泡命案兇嫌王景玉，當著母親面，把小孩的頭剁斷的人天地不容。「那當著同學面把老師頭砍斷的人，天地容嗎？」

蔡正元在貼文中說，楊振隆關了七年回到社會更生，由於長期支持民進黨，累功被任命為紀念館館長。楊振隆做什麼職業都行，偏偏喜歡搞二二八議題。但是二二八悲劇，不論是本省人暴動殺害外省人，外省政府軍殺害反對派的本省人，都是歷史性的反思課題，蔡英文和蘇貞昌不但沒有提名歷史學者出任二二八紀念館館長，卻提名一位藥商擔任這個極具象徵性的職位。這位藥商又是 當著全班同學面前，砍殺老師頭顱的兇殘殺手，難道蔡英文和蘇貞昌想用這個任命來突顯人性的殘酷嗎？

他說，廖繼斌前館長說的好， 蘇貞昌剛說當著母親面前，砍斷女童頭顱的罪行天地不容，當著全班同學面前砍斷老師頭顱的罪行，天地容不容？

蔡正元說，蔡英文和蘇貞昌的答案是不但要容，還要出任部長級的紀念館館長，這個政府真是兇殘的象徵！

蔡英文和蘇貞昌任命楊振隆（圖）出任二二八紀念館館長。圖／聯合報系資料照片
蔡英文和蘇貞昌任命楊振隆（圖）出任二二八紀念館館長。圖／聯合報系資料照片
分享

館長蘇貞昌紀念館

相關新聞

泰簽我國被歧視 藍促外交部抗議

2019-12-02 18:42

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

行政院啟動勞基法三修？陳其邁否認：第一次聽到

2019-12-02 16:31

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

交委會通過臨時提案 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 14:25

勞基法將三修？行政院：蘇揆僅關心未指示啟動

2019-12-02 13:56

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

挺英促民進黨過半 獨派周六舉辦美麗島40周年遊行

2019-12-02 12:10

顧忌反台獨？柯文哲：台獨信念也很好 但討厭言行不一

2019-12-02 11:53

郭董0到6歲國家養大撒幣？柯文哲這麼說

2019-12-02 11:38

「綠營內鬥、蘇揆介入」 藍委質疑台銀證券董座喬不攏

2019-12-02 11:30

交委會臨時提案通過 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 11:30

泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01

又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43

美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難

2019-12-02 10:41

感受社會脈動 前美麗島雜誌主編：80年代是驚蟄的年代

2019-12-02 10:00

國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20
看更多

熱門文章

稱蔣經國害父親失業遭質疑 吳怡農出示「證據」

2019-12-02 09:26

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

韓國瑜喊高雄出總統 楊秋興斥「真不要臉」

2019-12-02 09:11

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01

獨／李四川與王金平會面 拚國民黨整合最後一哩路

2019-12-02 02:34

孫大千諷共諜案是跨國黑韓大戲 劇組演出人員該謝幕

2019-12-02 08:10

瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi

2019-12-02 12:12

民調是否被操縱？2個判斷 讓你不被誤導

2019-12-02 08:00

悄辭韓國瑜國政顧問 陳建宇：維持政府機關行政中立

2019-12-02 19:35

影／沒跟喊當選 王金平：支持韓國瑜把市長做好

2019-12-02 18:11

解決台南溪北發展停滯 賴惠員提高鐵增設六甲站

2019-12-02 14:09

沈富雄：昏庸吳主席、荒謬韓國瑜 國民黨崩盤三敗象

2019-12-02 12:21

別再傳了！「滕西華喬病床」是不實謠言

2019-12-02 20:15

選錯人恐「盲國」 游梓翔：盲國比亡國可怕多了

2019-12-02 14:17

黃國昌爆韓國瑜砂石案 柯文哲：他會被說是側翼

2019-12-02 12:05

影／鼓勵韓國瑜當「男子漢」 侯友宜：面對挫折勇敢承擔

2019-12-02 18:46

蔡英文會晤妙天拔樁 國會黨雲林黨部堅稱「非韓不投」

2019-12-02 11:51

韓國瑜出民調奇招 親民黨：民進黨引發的激進行為

2019-12-02 11:24

蘇啟誠案 韓國瑜批：蔡政府放任網軍害死外交官

2019-12-02 17:04

綠喊下架吳斯懷 他諷：怪你爹娘沒入新潮流、英派

2019-12-02 08:06

泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26

【即時短評】民進黨獨力過半，剩最後一哩路？

2019-12-02 14:37

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43

黃國昌爆料韓國瑜岳家長期占用國土 國產署：感覺在圈地

2019-12-02 11:24

花錢當朋友堵美軍嘴？台美明年合作戰略評估真相是這樣

2019-12-02 11:43

黃國昌指李佳芬家族長期占用國有地 國產署長這麼說

2019-12-02 11:51

韓國瑜籲拒答抗民調 高虹安形容「真是政治天才」

2019-12-02 16:53

影／吳怡農批「蔣經國是壞人」蔣萬安：不回貼標籤批評

2019-12-02 13:49

決戰南台灣 韓國瑜回高雄暖身重啟韓流熱潮

2019-12-02 02:37

王浩宇指送高價口罩涉賄選 翟本喬：廠商友情價28元

2019-12-02 15:00

遭楊秋興批不是高雄人 韓辦：韓國瑜盼南部出頭

2019-12-02 10:26

教部4度提醒大學提前期末考 唐湘龍：就是為蔡英文催票

2019-12-02 14:09

指屏東造勢3萬人民調怎麼會低 韓國瑜批「假民調是詐騙」

2019-12-02 11:36

屏東造勢3萬人相挺 蔡英文回防：總統故鄉不能輸

2019-12-02 22:28

黃國昌指控韓國瑜圖利李佳芬家族 韓辦提告嗆「可笑」

2019-12-02 11:59

228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

2019-12-02 16:07

綠營發起「下架吳斯懷」 藍營反擊推「下架柯建銘」

2019-12-02 16:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top