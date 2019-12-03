楊振隆任二二八館長 蔡正元：這個政府是兇殘的象徵！

國民黨義務副秘書長蔡正元。圖／取自蔡正元臉書。 分享 facebook 國民黨副秘書長蔡正元在臉書上貼文說，二二八紀念館館長是部長級的職位，蔡英文和蘇貞昌任命楊振隆出任館長，楊振隆卻是1969年5月7日，在基隆中學教室內，持斧頭砍斷教師江新同頭顱的兇手。

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌昨天下午召開記者會，揭露現任二二八紀念基金會執行長楊振隆，50年前曾犯下斧劈老師的驚人命案。他質疑，行政院長蘇貞昌曾說，小燈泡命案兇嫌王景玉，當著母親面，把小孩的頭剁斷的人天地不容。「那當著同學面把老師頭砍斷的人，天地容嗎？」

蔡正元在貼文中說，楊振隆關了七年回到社會更生，由於長期支持民進黨，累功被任命為紀念館館長。楊振隆做什麼職業都行，偏偏喜歡搞二二八議題。但是二二八悲劇，不論是本省人暴動殺害外省人，外省政府軍殺害反對派的本省人，都是歷史性的反思課題，蔡英文和蘇貞昌不但沒有提名歷史學者出任二二八紀念館館長，卻提名一位藥商擔任這個極具象徵性的職位。這位藥商又是 當著全班同學面前，砍殺老師頭顱的兇殘殺手，難道蔡英文和蘇貞昌想用這個任命來突顯人性的殘酷嗎？

他說，廖繼斌前館長說的好， 蘇貞昌剛說當著母親面前，砍斷女童頭顱的罪行天地不容，當著全班同學面前砍斷老師頭顱的罪行，天地容不容？