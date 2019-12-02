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泰簽我國被歧視 藍促外交部抗議

2019-12-02 18:42台灣醒報 記者張元融╱台北報導

立法院國民黨團2日召開《簽證不對等，「泰」超過！》記者會，痛批蔡政府新南向喪權辱...
立法院國民黨團2日召開《簽證不對等，「泰」超過！》記者會，痛批蔡政府新南向喪權辱國，我外交部應對泰國外交部提出反制措施。（photo by張元融／台灣醒報）
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台泰雙方簽證本已不對等，如今又被視為第三世界國家？國民黨團總召曾銘宗2日針對「台人赴泰須附3個月財力證明」新規，召開《蔡政府新南向政策喪權辱國》記者會要求，外交部應提出「簽證不對等」嚴正抗議。旅遊業者李奇嶽亦說，我國在泰國外交部網站的公告中，與諸多第三世界國家同級。

陳：外交部應即反制

「簽證措施應平等互惠，小英政府腰桿子太軟了！」藍委陳學聖說，我對泰國等14個新南向國家免簽證，本來台泰雙方簽證就已不對等（台人赴泰需付簽證費），現在又被要求附上財力證明！陳學聖強調，「販賣芒果乾是廉價而遙遠的，但簽證不對等就是在我們眼前的喪權辱國」，並呼籲，外交部應拿出對峙手法，以「取消泰國免簽」反制。

針對外交部部發言人歐江安對外解釋的：「該制度並非針對我國設立，是全球一體適用的標準作業程序」，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽痛批，外交部掩蓋事實，「泰國在簽證認定上，視中華民國為第三世界國家。」

李奇嶽：第三世界等級

李奇嶽進一步舉出泰國外交部網站上的簽證認定表格說明，泰國給予他國簽證分為黃（外交人員使用）、藍、紫3級別。「藍色等級」為免簽證國/地區，日、韓、馬、越、港、澳等數十國皆是。我國現在被列在「綠色等級」，與不丹、保加利亞、印度、衣索比亞、墨西哥、哈薩克、中國等18國同級。

「我國每年的赴泰旅遊人次、消費額，遠勝於泰國人來台，現在竟遭被視為第三世界國家？」李奇嶽呼籲，觀光政策嚴重傾斜的蔡政府應站在旅遊業的立場，縱使泰國無法給予我國免簽，也應簡化辦理簽證的手續，而不是反過來要求附上財力證明。

藍：新南向失敗

「新南向政策徹底失敗！」曾銘宗說，從免簽數而言，扁政府免簽有54國，馬政府增至164國，蔡政府卻只新增3個新南向國家（包括泰國），且都不對等。從經濟面向來看，新南向的用意是降低台灣對中國貿易出口的依賴度，但去年對中、港的出口比率高達41%，反而是創歷史新高。

曾銘宗進一步提出數據，新南向國家占總出口比，106年為18.5%，107年卻降為17.3%。另外，我國「今年前十個月」對東協國家的貿易為451億美元，負成長7.23%。綜上，蔡政府的新南向政策在「簽證」與「貿易」上雙輸。

不過，旅行社總經理林承曄於臉書提到，這些年台人赴泰旅遊，自由行越來越盛行，團體旅遊卻日漸沒落。複雜的新制會讓嫌麻煩的一般旅客，被逼得不得不參團，或至少把簽證這道手續交付旅行社代辦。這麼一來，業者不只能賺到手續費，還可以接觸到原先根本碰不到的旅客，大幅增加了做生意的機會。

【更多精采內容，詳見

簽證泰國外交部

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