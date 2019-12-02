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坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15聯合報 記者丘采薇／台北即時報導

二二八基金會執行長楊振隆。 圖／聯合報系資料照片
二二八基金會執行長楊振隆。 圖／聯合報系資料照片
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二二八基金會執行長楊振隆遭控50年前犯下弒師命案，對此楊振隆坦承此事，並表示「自己做錯事就該承擔，當時未成年思想較偏激，做法不對該受懲罰，因此被以殺人罪判了15年，服刑七年多，1976年夏天假釋出獄。」他也指出，至於他該不該、適不適合担任這個職務，就讓長官及228的受難家屬來做判定，他也坦然接受。

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌今舉行記者會，揭露二二八事件紀念基金會執行長楊振隆，50年前曾犯下斧劈老師的驚人命案。廖繼斌也說，他與楊振隆都是二二八受難家屬，開記者會心情很沈重，但他還是要讓全國知道這件事，為什麼中央只因為「政治正確」就一定要重用這樣的人掌促轉職？

楊振隆表示，當年1969年5月發生這件事情，也就是半個世紀（50年）前，因為誤解自己長期受刁難而引發，他不太想辯解這件事，因為自己做錯事就該承擔，當時未成年思想較偏激，做法不對該受懲罰，因此被以殺人罪判了15年，服刑七年多，1976年夏天假釋出獄。隔年以同等學力考取北醫藥學系，以後的數年中都定時受少年觀護人的檢視，後因少年法規定五年後未再犯罪而依法被塗銷罪名後，就不必再受檢視至今。

楊振隆說，他在大學畢業後通過國家考試取得藥師資格，曾在台北榮總及日商藥品公司上班後，另行創業，直到2005年出任二二八基金會執行長，才脫離藥師專業，「在我的同學及社運界的朋友，其實大都知道我的過去，我的人生也三不五時就會面對這件事，我也從來就坦然面對，50年來，除了接受國家的懲罰及法律的制裁外，我也戰戰兢兢渡過人生，只求能以改過遷善的心情來彌補少年時期所犯下的錯誤。」

楊振隆說，他2005年第一次出任二二八基金會執行長時，其實也是同一個人提出反對意見，只是當年沒這麼直接，「我不太清楚，為什麼改過向上的行為會變成壞事，有句話說：『看我一生，不要看我一時。』我年紀都這麼大了，是非都看的很清楚了，也沒甚麼好爭辯的。」

命案二二八事件

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