行政院啟動勞基法三修？陳其邁否認：第一次聽到

2019-12-02 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



今天有媒體報導行政院將啟動勞動基準法三修，檢討工時制度及外籍勞工3K5級制。不過，行政院副院長陳其邁今天受訪否認，「第一次聽到勞基法三修」，強調行政院無此規畫，但勞動部會隨時檢討勞基法跟相關法規，只要不合時宜或有意見反應，都會隨時修訂。

勞動部今天舉辦108年國家職業安全衛生獎頒獎典禮，表揚企業或個人長期致力建立安全健康職業場所付出的用心及努力。陳其邁及勞動部長許銘春出席致詞。

許銘春表示，這個獎是台灣公安領域的奧斯卡，要通過的檢驗標準很多，非常不容易。勞動部目標是3年內減少30%職業災害，保護勞工職場安全，更重要是要有百分之百的工作安全，才是企業穩定的經營要素。

陳其邁致詞說，安全衛生的工作環境可增加生產力，也讓勞工得到保障。目前進入工業4.0、物聯網時代，工作環境跟過去不同，行政院會持續檢討法規，讓法規跟上技術發展、與時俱進。去年職業災害千人發生率降到2.612，達到歷年最低點，落實勞工安全一直是蔡政府重要施政。

今年獲得國家職業安全衛生獎的有10家企業跟2位個人。勞動部說，大銀微系統公司從承攬商入廠、化學品管制及安衛設備採購全面Ｅ化，輔導衛星工廠改善安全衛生。漢翔航空公司建立智慧化生產流產，導入工業4.0大數據系統，讓員工在安全無虞下工作。

嵩暫油封公司及星能電力公司獲得中小企業特別獎，積極參與職安衛家族，重視承攬商管理，投資改善安全衛生設備。協順工業公司、台朔重工公司雖是傳統3Ｋ產業，但引進國外技術、先進製程，投資安全衛生，勇於製程創新及追求安全。

勞動部說，今年獲得勞動健康特別獎的是天主教聖馬爾定醫院、國泰世華銀行、全球人壽公司、衛福部桃園醫院，推動勞動健康、職場暴力預防、母性健康保護措施。