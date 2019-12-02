親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
共諜疑雲擾大選
政治
軍事
綜合

行政院啟動勞基法三修？陳其邁否認：第一次聽到

2019-12-02 16:31聯合報 記者吳姿賢／即時報導

今天有媒體報導行政院將啟動勞動基準法三修，檢討工時制度及外籍勞工3K5級制。不過，行政院副院長陳其邁今天受訪否認，「第一次聽到勞基法三修」，強調行政院無此規畫，但勞動部會隨時檢討勞基法跟相關法規，只要不合時宜或有意見反應，都會隨時修訂。

勞動部今天舉辦108年國家職業安全衛生獎頒獎典禮，表揚企業或個人長期致力建立安全健康職業場所付出的用心及努力。陳其邁及勞動部長許銘春出席致詞。

許銘春表示，這個獎是台灣公安領域的奧斯卡，要通過的檢驗標準很多，非常不容易。勞動部目標是3年內減少30%職業災害，保護勞工職場安全，更重要是要有百分之百的工作安全，才是企業穩定的經營要素。

陳其邁致詞說，安全衛生的工作環境可增加生產力，也讓勞工得到保障。目前進入工業4.0、物聯網時代，工作環境跟過去不同，行政院會持續檢討法規，讓法規跟上技術發展、與時俱進。去年職業災害千人發生率降到2.612，達到歷年最低點，落實勞工安全一直是蔡政府重要施政。

今年獲得國家職業安全衛生獎的有10家企業跟2位個人。勞動部說，大銀微系統公司從承攬商入廠、化學品管制及安衛設備採購全面Ｅ化，輔導衛星工廠改善安全衛生。漢翔航空公司建立智慧化生產流產，導入工業4.0大數據系統，讓員工在安全無虞下工作。

嵩暫油封公司及星能電力公司獲得中小企業特別獎，積極參與職安衛家族，重視承攬商管理，投資改善安全衛生設備。協順工業公司、台朔重工公司雖是傳統3Ｋ產業，但引進國外技術、先進製程，投資安全衛生，勇於製程創新及追求安全。

勞動部說，今年獲得勞動健康特別獎的是天主教聖馬爾定醫院、國泰世華銀行、全球人壽公司、衛福部桃園醫院，推動勞動健康、職場暴力預防、母性健康保護措施。

至於個人奉獻獎則由長期推動職安衛工作、在多所大學任教，培養國內職安衛人才的林宜長，還有投身職業安全衛生、災害預防技術研發的馬文松。

行政院副院長陳其邁今天出席108年國家職業安全衛生獎頒獎典禮。記者吳姿賢／攝影
行政院副院長陳其邁今天出席108年國家職業安全衛生獎頒獎典禮。記者吳姿賢／攝影
分享

勞動部

相關新聞

坦承50年前犯殺人案 楊振隆：戰戰兢兢度人生彌補錯誤

2019-12-02 17:15

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

交委會通過臨時提案 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 14:25

勞基法將三修？行政院：蘇揆僅關心未指示啟動

2019-12-02 13:56

【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24

挺英促民進黨過半 獨派周六舉辦美麗島40周年遊行

2019-12-02 12:10

顧忌反台獨？柯文哲：台獨信念也很好 但討厭言行不一

2019-12-02 11:53

郭董0到6歲國家養大撒幣？柯文哲這麼說

2019-12-02 11:38

「綠營內鬥、蘇揆介入」 藍委質疑台銀證券董座喬不攏

2019-12-02 11:30

交委會臨時提案通過 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 11:30

泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01

又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43

美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難

2019-12-02 10:41

感受社會脈動 前美麗島雜誌主編：80年代是驚蟄的年代

2019-12-02 10:00

國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20

正德醫療大樓落成 宋楚瑜：公門好修行都在做功德

2019-12-01 15:11

影／賴清德逛攤位 高唱「榕樹下」

2019-12-01 13:58

新潮流布局2022北市長？ 賴清德：無關未來選戰

2019-12-01 13:33
看更多

熱門文章

質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

2019-12-01 19:36

韓國瑜屏東造勢破三萬 民眾呼喊「韓流回來了！」

2019-12-01 21:09

稱蔣經國害父親失業遭質疑 吳怡農出示「證據」

2019-12-02 09:26

孫大千諷共諜案是跨國黑韓大戲 劇組演出人員該謝幕

2019-12-02 08:10

韓國瑜喊高雄出總統 楊秋興斥「真不要臉」

2019-12-02 09:11

獨／李四川與王金平會面 拚國民黨整合最後一哩路

2019-12-02 02:34

民調是否被操縱？2個判斷 讓你不被誤導

2019-12-02 08:00

影／疑王立強拿民進黨錢 謝龍介籲蔡英文講清楚不然退選

2019-12-01 17:48

國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20

瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi

2019-12-02 12:12

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01

228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46

韓國瑜籲支持者拒答民調 廖達琪：這是非典型奇招

2019-12-01 22:05

沈富雄：昏庸吳主席、荒謬韓國瑜 國民黨崩盤三敗象

2019-12-02 12:21

催票？固票？教部3度「提醒」大學提前期末考

2019-12-02 01:13

蔡英文不捨蘇貞昌生病遭酸 蘇老淚縱橫哭了

2019-12-01 18:40

黃國昌爆韓國瑜砂石案 柯文哲：他會被說是側翼

2019-12-02 12:05

【即時短評】韓國瑜回防 高雄藍營吃半顆定心丸

2019-12-02 00:19

黃國昌遲不拿出證據檢舉採砂案 韓國瑜明提告

2019-12-01 22:51

影／台灣未來一片光明？ 韓國瑜：若認同就投蔡英文

2019-12-01 17:53

黃國昌咬砂石案 毛嘉慶下戰帖：時力已變大港你贏政黨

2019-12-01 22:51

蔡英文會晤妙天拔樁 國會黨雲林黨部堅稱「非韓不投」

2019-12-02 11:51

綠喊下架吳斯懷 他諷：怪你爹娘沒入新潮流、英派

2019-12-02 08:06

韓國瑜出民調奇招 親民黨：民進黨引發的激進行為

2019-12-02 11:24

影／蔡英文：未來4年育兒津貼加至1千億 讓年輕人敢生敢養

2019-12-01 20:41

韓國瑜揮軍屏東問選民 「民進黨還長得像民進黨嗎？」

2019-12-01 20:37

韓國瑜：高雄人頭腦已清醒 不好好執政就讓你下台

2019-12-01 20:51

又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43

韓流回來了！韓高屏趕場「進場就擠了15分鐘」

2019-12-02 00:08

泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26

總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢

2019-12-02 16:29

黃國昌爆料韓國瑜岳家長期占用國土 國產署：感覺在圈地

2019-12-02 11:24

決戰南台灣 韓國瑜回高雄暖身重啟韓流熱潮

2019-12-02 02:37

解決台南溪北發展停滯 賴惠員提高鐵增設六甲站

2019-12-02 14:09

王立強叛逃澳洲 專家：恐掀中國官員跟進

2019-12-01 17:56

花錢當朋友堵美軍嘴？台美明年合作戰略評估真相是這樣

2019-12-02 11:43

回防衝票…韓國瑜：讓高雄出一個總統 蔡英文：新北贏台灣就贏

2019-12-02 00:20

影／吳怡農批「蔣經國是壞人」蔣萬安：不回貼標籤批評

2019-12-02 13:49

遭楊秋興批不是高雄人 韓辦：韓國瑜盼南部出頭

2019-12-02 10:26

選錯人恐「盲國」 游梓翔：盲國比亡國可怕多了

2019-12-02 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top