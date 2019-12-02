228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

相關新聞
行政院啟動勞基法三修？陳其邁否認：第一次聽到2019-12-02 16:31
228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案2019-12-02 15:46
交委會通過臨時提案 重啟花東快速道路可行性評估2019-12-02 14:25
勞基法將三修？行政院：蘇揆僅關心未指示啟動2019-12-02 13:56
【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界2019-12-02 13:24
挺英促民進黨過半 獨派周六舉辦美麗島40周年遊行2019-12-02 12:10
顧忌反台獨？柯文哲：台獨信念也很好 但討厭言行不一2019-12-02 11:53
郭董0到6歲國家養大撒幣？柯文哲這麼說2019-12-02 11:38
「綠營內鬥、蘇揆介入」 藍委質疑台銀證券董座喬不攏2019-12-02 11:30
交委會臨時提案通過 重啟花東快速道路可行性評估2019-12-02 11:30
泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國2019-12-02 11:26
籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍2019-12-02 11:01
又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」2019-12-02 10:43
美麗島40年歷史峰迴路轉 陳菊：改革比革命更困難2019-12-02 10:41
感受社會脈動 前美麗島雜誌主編：80年代是驚蟄的年代2019-12-02 10:00
國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安2019-12-01 21:20
正德醫療大樓落成 宋楚瑜：公門好修行都在做功德2019-12-01 15:11
影／賴清德逛攤位 高唱「榕樹下」2019-12-01 13:58
新潮流布局2022北市長？ 賴清德：無關未來選戰2019-12-01 13:33
熱門文章
質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委2019-12-01 19:36
韓國瑜屏東造勢破三萬 民眾呼喊「韓流回來了！」2019-12-01 21:09
稱蔣經國害父親失業遭質疑 吳怡農出示「證據」2019-12-02 09:26
孫大千諷共諜案是跨國黑韓大戲 劇組演出人員該謝幕2019-12-02 08:10
韓國瑜喊高雄出總統 楊秋興斥「真不要臉」2019-12-02 09:11
獨／李四川與王金平會面 拚國民黨整合最後一哩路2019-12-02 02:34
民調是否被操縱？2個判斷 讓你不被誤導2019-12-02 08:00
影／疑王立強拿民進黨錢 謝龍介籲蔡英文講清楚不然退選2019-12-01 17:48
國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安2019-12-01 21:20
瞎！國軍以戰備急需款買平板電腦 營區卻沒Wi-Fi2019-12-02 12:12
籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍2019-12-02 11:01
228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案2019-12-02 15:46
韓國瑜籲支持者拒答民調 廖達琪：這是非典型奇招2019-12-01 22:05
沈富雄：昏庸吳主席、荒謬韓國瑜 國民黨崩盤三敗象2019-12-02 12:21
催票？固票？教部3度「提醒」大學提前期末考2019-12-02 01:13
蔡英文不捨蘇貞昌生病遭酸 蘇老淚縱橫哭了2019-12-01 18:40
黃國昌爆韓國瑜砂石案 柯文哲：他會被說是側翼2019-12-02 12:05
【即時短評】韓國瑜回防 高雄藍營吃半顆定心丸2019-12-02 00:19
黃國昌遲不拿出證據檢舉採砂案 韓國瑜明提告2019-12-01 22:51
影／台灣未來一片光明？ 韓國瑜：若認同就投蔡英文2019-12-01 17:53
黃國昌咬砂石案 毛嘉慶下戰帖：時力已變大港你贏政黨2019-12-01 22:51
蔡英文會晤妙天拔樁 國會黨雲林黨部堅稱「非韓不投」2019-12-02 11:51
綠喊下架吳斯懷 他諷：怪你爹娘沒入新潮流、英派2019-12-02 08:06
韓國瑜出民調奇招 親民黨：民進黨引發的激進行為2019-12-02 11:24
影／蔡英文：未來4年育兒津貼加至1千億 讓年輕人敢生敢養2019-12-01 20:41
韓國瑜揮軍屏東問選民 「民進黨還長得像民進黨嗎？」2019-12-01 20:37
韓國瑜：高雄人頭腦已清醒 不好好執政就讓你下台2019-12-01 20:51
又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」2019-12-02 10:43
韓流回來了！韓高屏趕場「進場就擠了15分鐘」2019-12-02 00:08
泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國2019-12-02 11:26
總統故鄉藍綠拚場！韓國瑜昨3萬人造勢 蔡英文今回防比聲勢2019-12-02 16:29
黃國昌爆料韓國瑜岳家長期占用國土 國產署：感覺在圈地2019-12-02 11:24
決戰南台灣 韓國瑜回高雄暖身重啟韓流熱潮2019-12-02 02:37
解決台南溪北發展停滯 賴惠員提高鐵增設六甲站2019-12-02 14:09
王立強叛逃澳洲 專家：恐掀中國官員跟進2019-12-01 17:56
花錢當朋友堵美軍嘴？台美明年合作戰略評估真相是這樣2019-12-02 11:43
回防衝票…韓國瑜：讓高雄出一個總統 蔡英文：新北贏台灣就贏2019-12-02 00:20
影／吳怡農批「蔣經國是壞人」蔣萬安：不回貼標籤批評2019-12-02 13:49
遭楊秋興批不是高雄人 韓辦：韓國瑜盼南部出頭2019-12-02 10:26
選錯人恐「盲國」 游梓翔：盲國比亡國可怕多了2019-12-02 14:17
留言