228前館長廖繼斌指控 現任館長楊振隆是殺師兇手

2019-12-02 16:07 攝影中心 記者 攝影中心 記者 胡經周 ／台北即時報導



二二八國家紀念館前館長廖繼斌今天舉行記者會指控，現任二二八國家紀念館長楊振隆，就是民國58年當著全班同學的面用斧頭砍死老師的周振隆。他表示，二二八紀念館是台灣第一個轉型正義的單位，一個政府的轉型正義的單位，竟由殺師兇手擔任，天理何在？