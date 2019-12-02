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韓國瑜「又紅又笨」？ 游淑慧：民進黨貼的標籤

2019-12-02 16:05聯合報 記者林文義／台北即時報導

國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片
國民黨台北市議員游淑慧。本報系資料照片
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2020大選進入倒數40天，國民黨總統參選人韓國瑜被豪宅、砂石、共諜案所困，民調落後民進黨蔡英文，台北市議員游淑慧接受中評社專訪指出，韓國瑜被講成「又紅又笨」 ，這些都是 民進黨操作出來的，韓國瑜必須要主導選戰議題，才是贏選戰勝利的關鍵。      

游淑慧指出，這是一場很荒謬的選戰，很多人不知道為何支持民進黨？不知為何討厭韓國瑜？都被層出不窮的假資料，或是抹黑迷惑了，大家都在煙霧裡面找不到方向。

游淑慧接受中評社專訪時指出，韓國瑜呼籲支持者拒答民調電話是一招險棋，非典型打法有時會讓選情產生奇妙變化，但未來韓要做的事，就是把選戰主軸抓回自己手上，不管是繼續推政策或是主動出擊打蔡英文，韓去年能贏高雄市長選戰，就是韓一路主導選戰議題，這很重要。

游淑慧並說，韓國瑜要談政策，希望和蔡英文辯論，但民進黨根本不裡，每天抹黑抹紅，韓國瑜受傷，台灣民主和選舉也受傷。去年選舉民進黨大敗，是因大家過去3年生活不滿意。但今年完全沒改變，為何大家今年卻支持蔡，敢說不是這些抹黑而動搖嗎？而這樣的不信任感或討厭感都是民進黨操作出來的，把韓講的又紅又笨，貼這種標籤，讓年輕人覺得支持韓很丟臉。

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