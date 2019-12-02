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228基金會執行長楊振隆 遭控50年前犯下弒師命案

2019-12-02 15:46聯合報 記者鄭媁／即時報導

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌今舉行記者會，揭露二二八事件紀念基金會執行長楊振隆，50年前曾犯下斧劈老師的驚人命案。廖繼斌質疑，行政院長蘇貞昌曾在立法院說，小燈泡命案兇嫌王景玉，當著母親面，把小孩的頭剁斷的人天地不容。「那當著同學面把老師頭砍斷的人，天地容嗎？」

聯合報1969年5月8日報導，18歲兇嫌周振隆，在省立基隆中學高二班上，因不滿班導師江新同將其品行成績評為丙等，加上幾次逃課，被江老師警告恐留校察看，當晚將短柄斧頭操在書包內，隔天一早即走進教室，當著同學面前持利斧往江右後頸部猛砍兩下，江老師送醫後仍傷重不治。

報載周振隆父親名為周金波，是一名齒科醫師。廖繼斌指出，楊振隆父親也叫周金波，也是牙醫，50年前基隆的地址也和他所了解的一致，報載周振隆排行老四，楊振隆也說自己有三個哥哥，多項指證接吻合。

廖繼斌表示，二二八基金會是由「二二八事件處理及賠償條例」明定設立，屬於行政院統轄，首長是由內政部報請行院長核定，等同於閣員，是有給職。執行長又兼任二二八國家紀念館館長，不但是國家機關，更是前總統李登輝時代設立至今，最老牌的促進轉型正義工作的領頭羊。

廖繼斌說，這麼重要的單位，中央政府一直說轉型正義很重要，卻任命一位當著全班同學的面，砍斷班導師頸部的人，天地容嗎？他也指出，楊振隆在去年6月28日臉書批評台北市長柯文哲「腦袋破洞」，「這幾個字竟然還琅琅上口，這樣的人品，大家自行評價。」

這起弒師命案發生在民國58年，廖繼斌說，因周振隆未成年，法院判處15年徒刑。據網路上所述，二二八受難者周金波，因為「抽豬母稅」的習俗改姓「楊」，這個緣由他不清楚，也不知楊振隆何時改姓，是否在服刑期間改的，矯正署應有資料。

廖繼斌強調，他與楊振隆都是二二八受難家屬，開記者會心情很沈重，但他還是要讓全國知道這件事，為什麼中央只因為「政治正確，」就一定要重用這樣的人掌促轉職；至於是否主張楊振隆應該請辭，他說，這要去問蘇貞昌。

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌今舉行記者會。記者鄭媁／攝影
二二八國家紀念館首任館長廖繼斌今舉行記者會。記者鄭媁／攝影
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命案行政院紀念館二二八事件

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