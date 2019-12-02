0到6歲怎麼養？朱立倫：談口號不如來看新北做了什麼

2019-12-02 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／新北即時報導



2020選戰倒數，新北市前市長朱立倫今天與第5選區立委參選人黃志雄、國民黨新北市議員洪佳君，一同參訪樹林區五甘心日間長照中心，與長輩一起做點心、玩桌遊等。朱立倫說，現在全台都在關心0到6歲要怎麼辦，「與其去談口號，有機會大家多來新北看一看我們這8年不管在公共托育、托老做了什麼，如何把它運用到全台灣，才是真正照顧長輩、支持年輕朋友。」

朱立倫表示，今天來這不管是這棟藝文綜合行政大樓或是隔壁的影城，整個區域發展都是他與黃志雄、洪佳君等人一起努力的成果，新北市在公共托老跟托育部分是全台最早做最多、也最好的，很高興目前已經超過100家以上公共托老跟托育，現在全台都在關心0到6歲到底要怎麼辦，是不是國家要幫忙，或政府要怎麼努力。

朱立倫說，與其去談口號，不如大家有機會多來新北看一看這8年來不管在公共托育、托老等，新北市做了什麼，如何把它運用到全台灣，這才是真正照顧長輩、支持年輕朋友。

黃志雄接連兩天找來新北市長侯友宜、朱立倫力挺，他說，無論是朱或侯，對新北與樹林的公共建設有目共睹。不過談到對手蘇巧慧，黃志雄說，這是權貴跟庶民的戰爭，他是土生土長在地的子弟，過去一步一腳印，努力爭取更多的支持跟認同，蘇巧慧的爸爸蘇貞昌現在又是行政院長，擁有很多行政資源，「我想大家都看在心裡，誰是權貴、誰是平民應該很容易可以分辨出來。」

對此，蘇巧慧則說，正因為鄉親無法忍受過去十幾年來，黃只靠家族勢力位居要職卻無法帶來改變情況，甚至還曾3次被評鑑為待觀察立委，才給她機會為地方做事，現在卻反過來抹黑，實在啼笑皆非。