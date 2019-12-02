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【重磅快評】報告總統 在外交部眼中台灣只是第三世界

2019-12-02 13:24聯合報 主筆室

泰國政府宣布從十二月起台灣人民赴泰旅遊，必須檢附三個月的財力證明，由於泰國是台灣人民赴外旅遊的主要國家之一，再加上台灣的國民所得是遠高於泰國，泰國猶如把台灣當成第三世界國家的簽證待遇，自然引發國內民眾的強烈不滿，要求發動旅遊抵制。

其實，政府早已把自己貶低成第三世界國家了，因為我們的外交部對於泰國緊縮台灣國民入境簽證的作法，只發一紙不痛不癢的聲明，還說泰國要求檢附三個月的財力證明，是「全球性」的通例作法，還要台灣人民不要「過度」解讀。

但是仔細一看，泰國在觀光立國之下，早已給予亞洲周邊國家包含日本、香港、南韓及新加坡等一百多個國家免簽的待遇，而台灣則仍和衣索比亞、保加利亞、墨西哥及諾魯等第三世界國家列入需要簽證國家之列，由此可見，在外交部眼中的「全球」，竟然就只是這些第三世界國家，難怪民進黨政府會有如此深切的亡國感。

而最讓人反感的是，民進黨政府上台之後，為了要推動新南向政策，及彌補陸客來台減少的缺口，還把泰國列入東南亞四個免簽國家之一，然而，泰國政府不但不予以善意回應，開放台灣人民赴泰免簽，還進一步緊縮台灣人民的入境待遇，由此可見，民進黨政府這種只要求數字好看，但卻不要裡子的外交作法。

面對泰國政府的不對等作法，我國駐泰代表童振源不但積極爭取，還把罪過推給前朝的馬英九，說如今的台泰兩國的不對等，是源自於七年前馬英九政府「不同意」泰國政府推動互惠免簽政策，然而，從結果論來看，民進黨政府給予泰國人民免簽的待遇，應該有更多的籌碼與空間和泰國政府談判，由此可見，童振源的說法只是推託之辭。

最近蔡英文總統最揚揚得意的政績，便是台灣的經濟成長率已經是亞洲四小龍之首，但是最諷刺的是，在泰國的眼中，台灣卻是亞洲四小龍當中唯一需要簽證入境，還要檢附財力證明的國家。

泰國政府極盡貶低台灣的作法，只要不影響童振源的作息，他也許並不是太在意，但口口聲聲愛台灣的蔡總統，難道能不生氣嗎？

針對泰國簽證新制上路，國民黨團總召曾銘宗（中）、立委陳學聖（左）今天邀請優質旅遊...
針對泰國簽證新制上路，國民黨團總召曾銘宗（中）、立委陳學聖（左）今天邀請優質旅遊發展協會理事長李奇嶽（右）開記者會，曾銘宗痛批蔡政府，新南向政策不只喪權辱國，而且徹底失敗。記者胡經周／攝影
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泰國免簽

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