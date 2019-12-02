挺英促民進黨過半 獨派周六舉辦美麗島40周年遊行

2019-12-02 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱台北即時報導



選戰倒數一個多月，台灣南社、守民主護台灣大聯盟等獨派團體，本周六下午一點半，將在美麗島事件發生地點舉行遊行活動。

台獨大老黃崑虎表示，這次遊行是要喚起台灣人別忘記美麗島事件，更要喚起台灣人民覺醒，因台灣要建立民主自由的主權國家還缺最後一腳步，要讓這最後一腳步補起來。黃崑虎說，明年的1月11日的選舉，將涉及台灣主權地位，黃也點名國民黨不分區提名人確實親中，呼籲明年選舉，一定要支持蔡英文，不分區政黨票也要投民進黨，讓2020民進黨國會要過半，未來四年，他也會監督蔡英文政府，讓台灣成為一個民主的主權獨立國家。

當年參與過美麗島事件的前國策顧問楊青矗、人權運動者艾琳達、前立委邱垂貞等人，今天也出席「守民主，護台灣祈禱會，美麗黨事件40周年」記者會。楊青矗回想當年美麗島事件發生的始末，當年他被推舉出來選工人團體立委，並開始全省演講，也因助選團在全台出名，每場演講都有幾萬人氣勢，後來也創辦美麗島雜誌，一個月銷量也高達十幾萬份。

邱垂貞今天也現場重唱當年美麗島事件現場演唱的望春風，邱說，正因當時唱這首禁歌望春風，讓他被判五年刑期、關了四年牢，邱重提當年被逼宮的過程，相當痛苦。邱垂貞說，當年的美麗島事件，到了今天，許多年輕人已經不知道美麗島事件這段歷史，希望藉由周六的活動，可以喚起大家不要忘記過去的美麗島事件，才有今天的民主。

當年也參與美麗島事件的艾琳達也說，經歷美麗島事件之後，儘管民進黨已經完全執政，不過這幾年來，民進黨做得不足，不夠堅持美麗島當年的理想，希望民進黨還有機會，台灣不是要完全聽美國的， 1900，台灣應該要堅持走自己的路。