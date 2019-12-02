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顧忌反台獨？柯文哲：台獨信念也很好 但討厭言行不一

2019-12-02 11:53聯合報 記者翁浩然／台北即時報導

台北市長柯文哲今早出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式並受訪。記者翁浩然／攝影
台北市長柯文哲今早出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式並受訪。記者翁浩然／攝影
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鴻海創辦人郭台銘台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲針對國會生態意見不一，郭認為政黨應「兩大兩小」，柯卻說應「三黨不過半」，郭還稱柯對反台獨有所顧忌；對此，柯今早出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式受訪表示，他認為台獨信念也很好，但他討厭說的跟做的不一樣。

柯文哲表示，其實台獨也是種信念，有信念也很好，但他討厭說的跟做的不一樣；像史明，「有本事就給我一路堅持到底，我會佩服你，我就討厭說的跟做的『接不起來（閩南語）』」。

針對郭提出的兩大兩小，小黨是民眾黨跟親民黨一事，柯表示，以郭的立場看，講的都對，因為郭在親民黨、民眾黨都有人在不分區名單，而國民黨郭也有重點支持的區域立委；他覺得這也是個人政治思維改變，共融是台灣政治一大特色，超越藍綠不是要把藍綠消滅掉，只是讓藍綠在社會可以和諧生存；硬是要把敵人幹掉成本太高了，社會若無法共融，只會更混亂。

媒體也問柯，與郭不同調是否與準2024年大選布局有關？柯則說，台灣社會已進入高度流動，板塊很不穩定，對於未來4年的事，準備是要做，但也別做太多臆測或想像，整個社會變動太快，該做的準備，剩下給天決定就好了，所以也不用想太多。

柯也說，與郭意見不同「很正常」，兩個個性這麼強烈的人意見會一樣才是怪事，所以宋楚瑜（親民黨主席）講的也對，合作不一定雙方完全一樣，這也是台灣政治上新思維；可以合作的項目合作，不能的就各幹各的；「不同於藍綠過去，只要同一黨不管你幹什麼壞事我都要cover你，你跟我不同黨，不管你做什麼好事我都要反對你；這不對啊。」

針對與郭理念似乎越來越不契合、漸行漸遠，是否還有項目能合作？柯則回應「不會啊，我們追求國家效率、國家治理，這個一樣，還有至少有共同支持的李縉穎」。

柯也舉例說，北市府副市長就滿有趣的，黃珊珊過去是親民黨，蔡炳坤以前是胡志強的副市長，彭振聲以前是陳菊的處長，所以親民黨、國民黨、民進黨背景的都有，但大家都可以合作做事情，這也是一種新的政治思維，這可以確保台灣政治未來30、40年台灣社會比較和諧。

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台灣民眾黨台獨柯文哲郭台銘2020選舉

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