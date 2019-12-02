郭董0到6歲國家養大撒幣？柯文哲這麼說

台北市長柯文哲今早出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式並受訪。記者翁浩然／攝影 分享 facebook 鴻海集團創辦人郭台銘日前推出2.0版「0到6歲國家健康養」，昨還強調是國安問題，跟國家軍購一樣的；對此，台北市長柯文哲今早出席翡翠原水管工程開挖進洞儀式受訪表示，0到6歲國家養其實也是可以，但就是細節要講清楚。

柯文哲表示，實際執政過的就知道，0到6歲國家養要思考如要不要排富、要不要政策引導做，且財源也是一大問題；不過，台灣少子化的確是大問題，這大家都曉得，人口結構會變成未來30年整個國家上很難處理的問題。

柯文哲說，有人說台灣的負債對GDP來講，占比不是很高，日本更高，所以到底台灣的財政紀律怎麼樣才是財政紀律，有很多不同解釋；但實際上有研究過就知道，我們的隱藏性債務太多，包含勞保等那才是大問題。

柯還說，畢竟誠實不是台灣政治的特色，台灣就是會隱藏債務，所以中央政府總預算平衡，問題是國防預算、前瞻計畫等特別預算都不放在裡面，當然平衡，把這個把進去，怎麼會平衡呢？所以政策包含財源、要不要排富、政策的限制等還是要有細節。

被問到0到6歲國家養是不是大撒幣政策？柯則說，「大撒幣政策...不是啦」，他覺得政策當然可以提出來，不過細節還是要講一下；方向大家都沒問題，但執行，他發現台灣最大的問題是執行力；所以他才說北市府資本門預算執行率只有77%，其他縣市不服氣大家把數字拿出來看一看，一定比77%更低。