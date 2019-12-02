交委會臨時提案通過 重啟花東快速道路可行性評估

2019-12-02 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



立法院交通委員會今天上午審查花東快速道路建設特別條例草案、台九線道路改善建設特別條例草案，全案皆保留送朝野協商，不過在藍綠立委要求下，會中通過臨時提案，交通部將重啟花東快道路速計畫可行性評估。

上述兩案審查過程中，因台九線道路改善建設特別條例草案中相關計畫，在2016年張善政擔任行政院長時已列入年度預算計畫中，另一案花東快速道路則因2016年未通過可行性評估，原先立委所提的草案內容會中皆未多做著墨。

不過，在考量區域均衡發展，強化東部交通建設，交委會上藍綠立委經討論後共同決議，將兩案送出交通委員會，交由朝野協商。

另外，會中也通過一項臨時提案，考量時代背景不同，工程技術日益進步和民眾需求，要求交通部重啟花東快速公路計畫可行性評估。交通部次長王國材也當場允諾。

來自花蓮的民進黨立委蕭美琴說，台九線拓寬三年前自己就爭取到相關預算，現已在執行，不過因為先前都是交通部預算全額編列執行，現在會不會因為土地徵收價格有所變動，或是橋梁因為經過斷層帶設計要更高規格的設計，都可以做後續討論，看預算要不要增加。她說，因應地方需求，都還有全力支持空間。

至於花東快速道路的部分，蕭美琴說，馬政府時期有做過可行性評估，2014年開始做可行性評估，如今六年過去，雖然2016年沒通過，但考量居民需求還有交通狀況有無新的變化，都應該去做思考，所以支持重新啟動可行性評估。

來自台東的民進黨立委劉櫂豪說，他支持地方的交通建設，大家也都支持花東快速道路、台九線拓寬、花東鐵路雙軌化希望今天讓案子送出委員會，能加速期程、爭取時間。