影／赴泰國要附財力證明 國民黨團批喪權辱國

2019-12-02 11:28 攝影中心 記者 攝影中心 記者 胡經周 ／台北即時報導



針對泰國簽證新制上路，自辦申請的遊客不但須提前線上預約，還要提供三個月內的財力證明文件。國民黨團今天舉行記者會，黨團總召曾銘宗痛批蔡政府，新南向政策不只喪權辱國，而且徹底失敗，可以收拾打包。