泰國簽證新制要付3個月財力證明 藍批喪權辱國

2019-12-02 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ／即時報導



國民黨立院黨團上午舉行開「簽證不對等“泰”超過 蔡政府新南向喪權辱國」記者會，總召曾銘宗表示，外交部必須就雙方免簽不對等，並將中華民國列為第三世界國家，向泰國政府提出嚴正抗議，否則駐泰代表童振源應下台負責。

泰國簽證的新制度將於12月1日上路，旅客必須透過線上電子簽證申請與電子支付，並提供三個月內的財力證明文件。

曾銘宗表示，蔡政府執政三年多以來，免簽國家只增加3個新南向國家，而且都不對等；此外，從經濟層面來看，出口到新南向政策國家，2017年比率為18.5%，2018年降為17.3%，2019年前10個月對東協國家出口規模451億美元，負成長7.23%。反之，對中國大陸與香港的出口從2016年40.1%、2017年佔比41%到2018年41.2%，創下歷史新高。顯示新南向政策不管是從簽證上或是貿易層面來看，不但喪權辱國，而且徹底失敗。