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韓國瑜出民調奇招 親民黨：民進黨引發的激進行為

2019-12-02 11:24聯合報 記者鄭媁／即時報導

藍綠選戰打得火熱，親民黨總統參選人宋楚瑜今則無公開行程，競辦發言人于美人今上午表示，從明天開始，會展開「宋大哥開講」，透過直播方式向全國民眾表達宋楚瑜的政治理念和施政藍圖，包括國際上的情勢、個人分析，會直播和選民直接溝通。 

于美人指出，宋楚瑜的行程其實有規畫很多，但因為兩黨選戰打得激烈，每到一個地方就會被委婉地說不方便接待，因為兩邊都有力量介入，所以就不打擾大家，他們會利用直播方式，繼續宣揚宋楚瑜參選的施政藍圖。

至於民調仍落後蔡英文、韓國瑜，于美人說，他們就是要打破僵局、整合第三勢力的人，這是台灣民主翻頁的關鍵時刻，不是親民黨可以贏，是人民要親民黨贏，所以各位放心，他們非常有信心。

針對韓國瑜日前要求支持者接到民調電話時表達「唯一支持蔡英文」，于美人說，宋楚瑜認為這是要深刻思考的事；很多人批評韓國瑜抗壓性低、輸不起，的確韓國瑜在表現上確實比較衝動，在國家領導人性格穩定的要求中，他可能要更自我控制，也要有集體商量的習慣。

不過，于美人說，韓國瑜會這麼激進方式回應民調，是因為激進力量會引起另一股激進的力量，這樣的行為，難道不是因為民進黨「把他壓在地上擦地板」引發的激進行為？民進黨在民調上面做了多少手腳，才引發這樣的僵局？

于美人說，台灣選舉選到現在這樣的僵局，這才是第三勢力、中道力量最擔心的事，他們希望雙方稍微各自收斂一下，台灣要變成這樣扭曲對立撕裂嗎？這是他們想對兩黨的呼籲。

親民黨競選辦公室發言人于美人。親民黨提供
親民黨競選辦公室發言人于美人。親民黨提供
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韓國瑜宋楚瑜民調

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