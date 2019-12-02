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洪慈庸首支CF上線 媽媽和女兒都入鏡

2019-12-02 11:21聯合報 記者游振昇／台中即時報導

選舉倒數40天，無黨籍立委洪慈庸首支CF今天上線，今年升格當媽的她，兼顧問政工作、勤跑基層、家庭父母和各種角色，將影片主軸呈現職業婦女「為家打拚」的樣貌，片頭採用一鏡到底的拍攝手法，洪慈庸說，她每天時間都奉獻在工作，所有努力都是為了讓身邊的人過更好的日子，「台灣是我們的家，我的工作就是為這個家繼續打拚，每一個家人都一樣重要」。

洪慈庸首支CF「獻聲」自配口白，也邀請女兒小鹿和洪媽入鏡，她指出，自己每天趕搭早班的高鐵北上立法院，努力問政監督修法，「一天中最好的時光都奉獻給工作」也為選區市民爭取地方建設，包括自來水延管、后里設立醫院與長照機構等各項重要成果，「想要更快、更多時間」為鄉親打拚，當然還有參與關懷據點活動、拜拜參香、地方福宴等各種行程，積極爭取和鄉親互動的機會。

洪慈庸說，不奢求留多少時間給自己，因為自己不再只是洪爸洪媽的女兒，也不再只是女兒的媽媽，「台灣是我們的家，我的工作就是為這個家繼續打拚，每一個家人都一樣重要」。

立委洪慈庸首支cf影片上線，今年出生的女兒入鏡。圖／立委洪慈庸服務處提供
立委洪慈庸首支cf影片上線，今年出生的女兒入鏡。圖／立委洪慈庸服務處提供
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