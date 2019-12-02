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PTT帳號間接造成蘇啟誠之死 「卡神」楊蕙如涉案遭起訴

籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01聯合報 記者林文義／台北即時報導

台灣自來水公司前董事長徐享崑涉貪汙案遭通緝，期間還與縣府官員接待大陸參訪團，被時代力量立委黃國昌踢爆「貪汙沒有關到死、還在囂張趴趴走」，本月1日被苗栗警方逮捕歸案並發監執行；台北市議員羅智強臉書指徐享崑有夠倒楣，同樣有民進黨黨證的陳菊秘書趙嘉寶可以逍遙法外五年，徐享崑卻20個月就被逮補了，因為他被黃國昌錯認是「國民黨」的！

黃國昌11月30日在臉書指「中國國民黨的徐享崑，在擔任國大代表與自來水公司董事長期間，涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定」。不過，實情是徐享崑早在陳水扁執政即已棄藍投綠加入民進黨。黃國昌今翌日在臉書更正，徐享崑本來是國民黨，後來在2004年陳水扁任內推動「菁英入黨」時加入民進黨。

徐享崑被控在擔任國代與自來水公司董事長期間，利用赴考察機會重複領取差旅費、收受500萬元賄款等多起貪汙案。分別在2007年判刑7年2個月、2017年判刑8年，7年2個月已服刑出獄，但2017年判刑8年並未入監服刑，去年3月遭通緝。

羅智強也語帶消遣表示，他呼籲所有民進黨的貪官污吏們，趕快把自己的黨證複本寄給黃國昌，叫他不要再認錯，誤擊友軍了。

台北市議員羅智強。本報資料照／記者楊正海攝影
台北市議員羅智強。本報資料照／記者楊正海攝影
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黃國昌民進黨貪汙羅智強

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