籲快寄黨證複本給黃國昌 羅智強：叫他別再認錯誤擊友軍

2019-12-02 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



台灣自來水公司前董事長徐享崑涉貪汙案遭通緝，期間還與縣府官員接待大陸參訪團，被時代力量立委黃國昌踢爆「貪汙沒有關到死、還在囂張趴趴走」，本月1日被苗栗警方逮捕歸案並發監執行；台北市議員羅智強在臉書指徐享崑有夠倒楣，同樣有民進黨黨證的陳菊秘書趙嘉寶可以逍遙法外五年，徐享崑卻20個月就被逮補了，因為他被黃國昌錯認是「國民黨」的！

黃國昌11月30日在臉書指「中國國民黨的徐享崑，在擔任國大代表與自來水公司董事長期間，涉及多起貪污案件，分別在2007年判刑7年2月、2017年判刑8年確定」。不過，實情是徐享崑早在陳水扁執政即已棄藍投綠加入民進黨。黃國昌今翌日在臉書更正，徐享崑本來是國民黨，後來在2004年陳水扁任內推動「菁英入黨」時加入民進黨。

徐享崑被控在擔任國代與自來水公司董事長期間，利用赴考察機會重複領取差旅費、收受500萬元賄款等多起貪汙案。分別在2007年判刑7年2個月、2017年判刑8年，7年2個月已服刑出獄，但2017年判刑8年並未入監服刑，去年3月遭通緝。