又是一字之差！見星國駐台代表 蔡英文誤喊「黃偉哲」

2019-12-02 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ／台北即時報導



民進黨副總統參選人賴清德昨不小心在輔選時口誤說成「下架吳思瑤」，沒想到蔡英文總統今接見「新加坡駐台北商務辦事處黃偉權代表」，也在致詞時不小心誤喊成「黃偉哲」，但她一出口就發現講錯了，痾了一聲之後趕緊更正，「過去幾年來我們推動新南向政策，黃偉哲，痾，黃偉權代表可以說是我們的見證者也是最好的夥伴。」

蔡英文說，2015年還在競選總統時，就提出新南向政策時，當時黃偉權就表達支持區域發展跟合作的政策，接續在執政過程也得到黃很多支持與協助，讓新南向推動上有豐富成果，現在黃要離開，我國非常不捨，謹代表台灣人民與政府說聲謝謝，謝謝在這段時間給我國的協助。

對於台星關係，蔡英文表示，這幾年來台灣與新加坡越來越密切，新加坡來台旅客人數占東協十國當中排名第三名，這以新加坡人口數來說，排名第三是非常可觀的事情，而台灣到星國的旅遊人次，也比前年成長了7%，顯示越來越多人到星國旅遊，另外，去年第二屆故宮亞洲藝術節也跟新加坡合作，以新加坡月為主題，讓更多國際旅客與台灣民眾了解新加坡的多元文化。

蔡英文表示，最值得一提，就是台灣農產品出口到新加坡，這就要謝謝黃偉權幫忙很多，上個月農委會主委陳吉仲去新加坡推廣稻米有不錯成績，很希望台灣稻米可以如同台灣的芒果、蓮霧一樣得到新加坡人民的喜愛。