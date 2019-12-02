韓：反對一國兩制 「今日香港，明日台灣」不可能發生

2019-12-02 02:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜深夜發臉書說，今天高分檢正式簽結陳致中不實控告他涉及外患罪一案，不只證明他沒有支持一國兩制，也進一步認證實了民進黨一再混淆「九二共識」就是「一國兩制」的芒果乾是假的。

韓國瑜說，為了讓高雄走出台灣、迎向世界，他在去年底就任市長後，就帶領高雄市府官員、市議員陸續前往美國、澳門、大陸、香港以及東南亞國家等地進行拜訪，積極推銷高雄。他一直本著初心，希望讓貨出得去，人進得來，讓世界看見高雄。

他說，今年前10個月，高雄農產品出口額已經達到過去2年的3倍，這是所有農民朋友們的辛勞努力所致，同時他也要感謝主管業務農業局長吳芳銘的積極推動與協助。未來，他希望不只是高雄，全台灣都能夠貨出去、人進來，讓世界看見台灣。

韓國瑜說，聰明的政府幫人民找出路，愚蠢的政客發芒果乾恐嚇人民。他再次呼籲所有參選人應該回歸政策論述，拿出真心實意為人民謀福利，為未來臺灣的經濟、教育、外交和社會發展做出努力，而不是用廉價的抹黑抹紅手段來增加選票，不但扭曲事實，同時也扭曲了台灣的未來。

韓國瑜說，「反對一國兩制不是民進黨的專利，中華民國是擁有主權的國家，在我們堅持自由民主的主軸下」，「今日香港，明日台灣」是絕對不可能發生的。