【即時短評】韓國瑜回防 高雄藍營吃半顆定心丸

2019-12-02 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



選戰進入倒數40天，國民黨總統參選人韓國瑜回防高雄。韓國瑜請假參選之後到各縣市傾聽民意，高雄藍營沒有「母雞」，民進黨則是府院黨總動員到高雄拉票，國民黨老被民進黨酸「小雞」自求多福。韓國瑜一回防，沒有一場冷場，穩軍心。但藍綠都視為重中之重的高雄，仍輸贏難料。

高雄縣市合併之後，總統大選方面，國民黨沒有贏過民進黨，蔡英文總統2016年大選還在高雄拿到95萬多票，一般看法那是受2014年高雄市長選舉陳菊拿下近百萬票的氣勢所致。2020大選，高雄市長韓國瑜就是總統參選人，還請假到外縣市拚選舉，藍營老被綠營和挺綠民眾酸「小雞沒人帶」，當時藍營運作選舉的要角就說，12月等著看，韓國瑜回防之後，氣勢會出來。

韓國瑜昨天跑遍全市8個立委選區，和國民黨立委參選人共同造勢，這些場子，不是他一個人和立委參選人「對唱」而已，是中央、地方和韓團隊大聯手，不管助選人士談的重點、韓國瑜出擊的主題和韓市府團隊的首度站台亮政績，攻守有節奏。對照民進黨過去40多天在高雄的攻勢，不管是兩岸、經濟、民生議題，藍營都重點反擊，綠營「上風」大減，挺藍民眾揮舞國旗的熱烈，藍營吃了半顆定心丸，另半顆則要看最後40天的攻防而定。

韓國瑜昨天的致詞，明顯盼高雄人感受到「高雄出總統」的光榮感，以許多例子強化自己傾聽民意來「對比」綠營未顧基層聲音，他的每一個舉例，台下拿著國旗的支持者多能靜聽，這多少可拉回去年市長選舉時基層選民對他的「庶民寄望」。