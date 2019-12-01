國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ／即時報導



台灣論壇基金會連兩天在高雄義大皇家酒店舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，參與學者在活動結束前上台合影。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 台灣論壇基金會連兩天在高雄舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，今天續從東南亞、歐俄觀點觀察兩岸關係。下午進行的圓桌會議中，出席人員皆替兩岸現況感到不安，並認為，對話是化解危機的最好方法。

台灣論壇基金會董事長、國安會前秘書長蘇起主持圓桌論壇，另有中山大學教授廖達琪、國安局前局長蔡得勝、21世紀基金會副董事長高思博、聯合報副總編輯郭崇倫參與討論。

政治學者廖達琪表示，歷史常充滿偶然與意外，兩岸關係也一樣，美、中、台三方各有不同盤算，台美關係好不一定是認同台灣優點，可能是因為美國不喜歡大陸，美國總統川普身邊的人對台灣態度，不一定是川普本人的態度。此外，兩岸要有溝通渠道，九二共識是通關密語，蔡政府最大麻煩是渠道斷了，過度操弄政治。

高思博從法律觀點看兩岸現況，他指出，很多時代氛圍與衝突會在個案中顯現，個案也常是引發社會運動與衝突的導火線，如香港反送中衝突起於港人在台殺害女友，近日台灣制定反滲透法，以及王立強間諜案都有關聯；每四年一次的選舉都是壓力測試時機，此時是衝突與動盪最激烈時期，選後的撕裂傷口會好也不完全。

蔡得勝從國安角度談兩岸，他認為，從事國安工作35年，從來沒有像現在這樣充滿焦慮與不安，因為現今的台灣選舉沒有政治家、只有政客，選舉充滿了「騙」；化解兩岸危機最好的方法是對話，「我們這代最大責任是讓兩岸不發生戰爭，領導者有責任要去談和局」。

郭崇倫則以新聞觀察出發，他指出，從1995年飛彈危機開始觀察兩岸關係，美國透過官員喊話希望兩岸要對話，此次香港衝突也連帶影響大陸對台想法。此外，大陸對馬英九有互信基礎，所以對韓國瑜的信任度較高，蔡英文則不然。