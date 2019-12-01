親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
共諜疑雲擾大選
政治
軍事
綜合

貼文暗指高以翔死不足惜 浙江衛視女主持人遭圍剿

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20聯合報 記者徐白櫻／即時報導

台灣論壇基金會連兩天在高雄義大皇家酒店舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，參與學者...
台灣論壇基金會連兩天在高雄義大皇家酒店舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，參與學者在活動結束前上台合影。記者徐白櫻／攝影
分享
台灣論壇基金會連兩天在高雄舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，今天續從東南亞、歐俄觀點觀察兩岸關係。下午進行的圓桌會議中，出席人員皆替兩岸現況感到不安，並認為，對話是化解危機的最好方法。

台灣論壇基金會董事長、國安會前秘書長蘇起主持圓桌論壇，另有中山大學教授廖達琪、國安局前局長蔡得勝、21世紀基金會副董事長高思博、聯合報副總編輯郭崇倫參與討論。

政治學者廖達琪表示，歷史常充滿偶然與意外，兩岸關係也一樣，美、中、台三方各有不同盤算，台美關係好不一定是認同台灣優點，可能是因為美國不喜歡大陸，美國總統川普身邊的人對台灣態度，不一定是川普本人的態度。此外，兩岸要有溝通渠道，九二共識是通關密語，蔡政府最大麻煩是渠道斷了，過度操弄政治。

高思博從法律觀點看兩岸現況，他指出，很多時代氛圍與衝突會在個案中顯現，個案也常是引發社會運動與衝突的導火線，如香港反送中衝突起於港人在台殺害女友，近日台灣制定反滲透法，以及王立強間諜案都有關聯；每四年一次的選舉都是壓力測試時機，此時是衝突與動盪最激烈時期，選後的撕裂傷口會好也不完全。

蔡得勝從國安角度談兩岸，他認為，從事國安工作35年，從來沒有像現在這樣充滿焦慮與不安，因為現今的台灣選舉沒有政治家、只有政客，選舉充滿了「騙」；化解兩岸危機最好的方法是對話，「我們這代最大責任是讓兩岸不發生戰爭，領導者有責任要去談和局」。

郭崇倫則以新聞觀察出發，他指出，從1995年飛彈危機開始觀察兩岸關係，美國透過官員喊話希望兩岸要對話，此次香港衝突也連帶影響大陸對台想法。此外，大陸對馬英九有互信基礎，所以對韓國瑜的信任度較高，蔡英文則不然。

外交部前部長程建人會後發言，並在現場提出「trust（信任）」見解，他強調，兩岸要信任才有對話基礎，不對話會產生很多問題，領導人好壞會決定中國民國的未來。

台灣論壇基金會連兩天在高雄義大皇家酒店舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，最後一場...
台灣論壇基金會連兩天在高雄義大皇家酒店舉辦「全方位視角下的兩岸」研討會，最後一場活動是由蘇起（右三）主持的圓桌論壇，邀請政治、法律、國安與媒體四個領域專家談兩岸關係。記者徐白櫻／攝影
分享

國安會蔡得勝2020選舉

相關新聞

南桃園競總成立 蔡英文：與鄭文燦啟動桃園黃金時代

2019-12-01 20:58

正德醫療大樓落成 宋楚瑜：公門好修行都在做功德

2019-12-01 15:11

影／賴清德逛攤位 高唱「榕樹下」

2019-12-01 13:58

影／韓國瑜避談採砂關說案？ 陳菊：須接受公開檢驗

2019-12-01 13:37

新潮流布局2022北市長？ 賴清德：無關未來選戰

2019-12-01 13:33

陳佩琪酸民進黨：去年敗選檢討，怎沒一棒打死柯文哲？

2019-11-30 18:33

被勸放生柯文哲？陳佩琪「護夫」：更好的男人在哪裡？

2019-11-30 18:24

牽線促成妙天挺蔡？ 蘇嘉全：他肯定蔡總統施政

2019-11-30 17:30

馬英九致詞批蔡英文執政 被問到韓國瑜採砂案快閃

2019-11-30 16:25

同意柯文哲 郭台銘：台獨沒有希望、垃圾、違憲

2019-11-30 11:46
看更多

熱門文章

蔡正元給王立強的一封信 徹底宣告間諜鬧劇落幕

2019-12-01 01:18

獨／陳致中告韓國瑜外患罪 高分檢簽結：沒支持一國兩制

2019-12-01 08:28

質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

2019-12-01 19:36

挺韓五虎將發動庶民起義 引爆政壇新勢力

2019-12-01 00:57

澳媒：王立強案是鬧劇 情報價值極低

2019-12-01 00:35

一字之差 賴清德「下架吳斯懷」錯喊「下架吳思瑤」

2019-12-01 11:39

影／被指狗參選 林佳新嗆陳其邁：把農民當狗顯出你高傲？

2019-12-01 11:46

澳媒指王立強案是鬧劇 退休校長批蔡政府司馬昭之心

2019-12-01 08:27

影／陳菊否認陪蔡英文秘訪中台禪寺 疑因這句話露餡

2019-12-01 16:29

澳媒指王立強只是低階小角色 韓國瑜：謝謝澳洲媒體

2019-12-01 08:57

南投第1選區激烈 第2選區許淑華具優勢

2019-12-01 09:45

憲指部證實 三百餘枚紅隼火箭彈進駐台北市展開戰備

2019-12-01 13:33

當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

2019-12-01 13:23

北市雙帥對決都是「政二代」？吳怡農父親忍不住狂笑

2019-12-01 10:56

將政府法制化過程說成盜採 韓辦要黃國昌澄清否則提告

2019-12-01 10:44

僅四分之一掛牌！Uber條款開罰 這些地方叫不到車了

2019-12-01 08:53

黃國昌找辯論 韓國瑜：你快勸你學姊蔡英文出來跟我辯

2019-12-01 13:17

影／陳其邁輔選蔡其昌 故意問：這選區「武雄」要選？

2019-12-01 11:10

蔡英文不捨蘇貞昌生病遭酸 蘇老淚縱橫哭了

2019-12-01 18:40

影／韓國瑜回防高雄 首站高喊「高雄從未出過總統」

2019-12-01 11:54

「萬安緊抱」？ 立委蔣萬安最新LINE貼圖上線

2019-11-30 23:08

劉世芳赴警局關心挺韓遊行 韓辦：一定合法舉辦

2019-12-01 11:53

影／台灣未來一片光明？ 韓國瑜：若認同就投蔡英文

2019-12-01 17:53

影／疑王立強拿民進黨錢 謝龍介籲蔡英文講清楚不然退選

2019-12-01 17:48

惡炒王立強案效應？學者：可能促中共採取更多逮捕起訴

2019-12-01 10:03

綠軍「護國保台」剛走 藍軍超級助講團今晚揮軍南下

2019-12-01 14:03

太貴太落伍？美學者《外交家》雜誌撰文唱衰國造潛艦

2019-12-01 17:14

賴品妤穿浴衣搖扇子 民眾驚呼「好可愛」

2019-12-01 13:56

新聞幕後／妙天與韓兩大窗口「斷訊」 綠營趁隙拉攏

2019-12-01 00:36

選情緊繃？北市死亡之組倒數40天 吳思瑤拭淚又哽咽

2019-12-01 13:51

韓營選戰挨酸 孫大千：也許綠將碰到庶民當家歷史時刻

2019-12-01 17:12

傳挺韓遊行「撥亂反正」 綠委：這四字充滿文革色彩

2019-12-01 10:10

抱病首復出 蘇貞昌：國民黨若執政就浪費我拚一輩子

2019-12-01 15:49

揭露國軍後備教召真相 全民皆兵落空國際盟友都關切

2019-12-01 13:16

韓國瑜屏東造勢破三萬 民眾呼喊「韓流回來了！」

2019-12-01 21:09

林昶佐幫吳怡農站台 差點喊錯：全力支持吳斯......

2019-12-01 12:43

立委雲林1選區砲火猛烈 2選區選情膠著

2019-12-01 09:47

蔡英文拔樁宗教界？ 先會悟妙天今走訪中台禪寺

2019-12-01 14:19

韓國瑜回防高雄 8造勢分區操兵估至少號召5萬人

2019-12-01 12:25

黃國昌緊咬砂石案 韓嗆：快去提告

2019-12-01 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top