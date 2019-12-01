親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
共諜疑雲擾大選
政治
軍事
綜合

貼文暗指高以翔死不足惜 浙江衛視女主持人遭圍剿

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

南桃園競總成立 蔡英文：與鄭文燦啟動桃園黃金時代

2019-12-01 20:58聯合報 記者陳熙文／桃園即時報導

蔡英文總統力拚連任，今成立桃園市南區競選總部，她致詞時大打政績牌，也不忘強調市長鄭文燦的功勞，直言她與鄭文燦啟動桃園的黃金時代，並希望民眾支持，不但要總統連任，還要國會過半。

蔡英文今成立桃園市南區競選總部，與副總統參選人賴清德、桃園市長鄭文燦，以及六位民進黨籍立委參選人等同台，現場估計有2萬名支持者。

蔡英文致詞時特別感謝客家鄉親相挺，強調現在有純客語的廣播電台，客語也已是國家語言，客家文化未來將成為台灣的主流文化。另外，浪漫台三線也建設有成，甚至紅到日本去，現在已經沒有人在問台三線是哪三條線。

蔡英文並指出，台商回台投資，日前已超過7千億元，其中桃園市的金額是第一名，有1538億元投資。她強調，投資要進來，基礎建設一定不能少，指出桃園已有機場捷運，鐵路地下化也在建設中，未來中壢車站，講成為鐵路、捷運，以及機場捷運的三鐵共構。

鄭文燦致詞時也表示，軌道建設在台北花了9千億，接著還要再花6千億，鐵路地下化台北花了1千8百億，現在桃園才跨出第一步。雖然有些人覺得，除了台北以外，不應該發展捷運，但他要告訴大家，歐洲或日本城市的交通建設要轉型，就是要軌道建設，蔡總統支持桃園的軌道建設，也拜託大家挺總統、挺桃園。

蔡英文總統最後除了重申「國家跟你一起養」的育兒政策，育兒津貼從現行2500元擴大到5000元，也表示社會政策正積極執行中，現在光是桃園就有15個基地、5000戶已完成或建設中，未來要達成33個基地、1萬2千戶的目標，強調8年20萬戶的政策目標不變。

她並表示，民進黨推出很多政策、改革方案，都被在野黨杯葛、反對，但因為國會過半，都能把重要的法案和預算過關，未來如果沒有過半，改革只能做一半，建設也可能打折扣，呼籲大家讓民進黨立委明年在國會過半。

機場捷運蔡英文鄭文燦

相關新聞

國安局前局長：台灣選舉充滿「騙」 從沒這樣焦慮與不安

2019-12-01 21:20

正德醫療大樓落成 宋楚瑜：公門好修行都在做功德

2019-12-01 15:11

影／賴清德逛攤位 高唱「榕樹下」

2019-12-01 13:58

影／韓國瑜避談採砂關說案？ 陳菊：須接受公開檢驗

2019-12-01 13:37

新潮流布局2022北市長？ 賴清德：無關未來選戰

2019-12-01 13:33

陳佩琪酸民進黨：去年敗選檢討，怎沒一棒打死柯文哲？

2019-11-30 18:33

被勸放生柯文哲？陳佩琪「護夫」：更好的男人在哪裡？

2019-11-30 18:24

牽線促成妙天挺蔡？ 蘇嘉全：他肯定蔡總統施政

2019-11-30 17:30

馬英九致詞批蔡英文執政 被問到韓國瑜採砂案快閃

2019-11-30 16:25

同意柯文哲 郭台銘：台獨沒有希望、垃圾、違憲

2019-11-30 11:46
看更多

熱門文章

蔡正元給王立強的一封信 徹底宣告間諜鬧劇落幕

2019-12-01 01:18

獨／陳致中告韓國瑜外患罪 高分檢簽結：沒支持一國兩制

2019-12-01 08:28

質詢砂石議事錄曝光 韓國瑜岳父：他看我賺也要選立委

2019-12-01 19:36

挺韓五虎將發動庶民起義 引爆政壇新勢力

2019-12-01 00:57

澳媒：王立強案是鬧劇 情報價值極低

2019-12-01 00:35

一字之差 賴清德「下架吳斯懷」錯喊「下架吳思瑤」

2019-12-01 11:39

影／被指狗參選 林佳新嗆陳其邁：把農民當狗顯出你高傲？

2019-12-01 11:46

澳媒指王立強案是鬧劇 退休校長批蔡政府司馬昭之心

2019-12-01 08:27

影／陳菊否認陪蔡英文秘訪中台禪寺 疑因這句話露餡

2019-12-01 16:29

澳媒指王立強只是低階小角色 韓國瑜：謝謝澳洲媒體

2019-12-01 08:57

南投第1選區激烈 第2選區許淑華具優勢

2019-12-01 09:45

憲指部證實 三百餘枚紅隼火箭彈進駐台北市展開戰備

2019-12-01 13:33

當年蔣經國害父失業 吳怡農：沒想到今和他孫子競爭

2019-12-01 13:23

北市雙帥對決都是「政二代」？吳怡農父親忍不住狂笑

2019-12-01 10:56

將政府法制化過程說成盜採 韓辦要黃國昌澄清否則提告

2019-12-01 10:44

僅四分之一掛牌！Uber條款開罰 這些地方叫不到車了

2019-12-01 08:53

黃國昌找辯論 韓國瑜：你快勸你學姊蔡英文出來跟我辯

2019-12-01 13:17

影／陳其邁輔選蔡其昌 故意問：這選區「武雄」要選？

2019-12-01 11:10

蔡英文不捨蘇貞昌生病遭酸 蘇老淚縱橫哭了

2019-12-01 18:40

影／韓國瑜回防高雄 首站高喊「高雄從未出過總統」

2019-12-01 11:54

「萬安緊抱」？ 立委蔣萬安最新LINE貼圖上線

2019-11-30 23:08

劉世芳赴警局關心挺韓遊行 韓辦：一定合法舉辦

2019-12-01 11:53

影／台灣未來一片光明？ 韓國瑜：若認同就投蔡英文

2019-12-01 17:53

影／疑王立強拿民進黨錢 謝龍介籲蔡英文講清楚不然退選

2019-12-01 17:48

惡炒王立強案效應？學者：可能促中共採取更多逮捕起訴

2019-12-01 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top