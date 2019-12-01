南桃園競總成立 蔡英文：與鄭文燦啟動桃園黃金時代

2019-12-01 20:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ／桃園即時報導



蔡英文總統力拚連任，今成立桃園市南區競選總部，她致詞時大打政績牌，也不忘強調市長鄭文燦的功勞，直言她與鄭文燦啟動桃園的黃金時代，並希望民眾支持，不但要總統連任，還要國會過半。

蔡英文今成立桃園市南區競選總部，與副總統參選人賴清德、桃園市長鄭文燦，以及六位民進黨籍立委參選人等同台，現場估計有2萬名支持者。

蔡英文致詞時特別感謝客家鄉親相挺，強調現在有純客語的廣播電台，客語也已是國家語言，客家文化未來將成為台灣的主流文化。另外，浪漫台三線也建設有成，甚至紅到日本去，現在已經沒有人在問台三線是哪三條線。

蔡英文並指出，台商回台投資，日前已超過7千億元，其中桃園市的金額是第一名，有1538億元投資。她強調，投資要進來，基礎建設一定不能少，指出桃園已有機場捷運，鐵路地下化也在建設中，未來中壢車站，講成為鐵路、捷運，以及機場捷運的三鐵共構。

鄭文燦致詞時也表示，軌道建設在台北花了9千億，接著還要再花6千億，鐵路地下化台北花了1千8百億，現在桃園才跨出第一步。雖然有些人覺得，除了台北以外，不應該發展捷運，但他要告訴大家，歐洲或日本城市的交通建設要轉型，就是要軌道建設，蔡總統支持桃園的軌道建設，也拜託大家挺總統、挺桃園。

蔡英文總統最後除了重申「國家跟你一起養」的育兒政策，育兒津貼從現行2500元擴大到5000元，也表示社會政策正積極執行中，現在光是桃園就有15個基地、5000戶已完成或建設中，未來要達成33個基地、1萬2千戶的目標，強調8年20萬戶的政策目標不變。

她並表示，民進黨推出很多政策、改革方案，都被在野黨杯葛、反對，但因為國會過半，都能把重要的法案和預算過關，未來如果沒有過半，改革只能做一半，建設也可能打折扣，呼籲大家讓民進黨立委明年在國會過半。