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正德醫療大樓落成 宋楚瑜：公門好修行都在做功德

2019-12-01 15:11聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

親民黨總統參選人宋楚瑜今天在台中佛教正德醫院醫療大樓落成典禮致詞時說，4年前，他和立法院前院長王金平、台中市長盧秀燕參加正德醫院動土，如今到醫院落成，給他3個重要的啟示，從政者「公門好修行 」都在做功德 ，他跟台中市所有鄉親一樣，關心火力發電問題，從政者不是嘴巴講講，要學宗教界有執行力，說到做到。

台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，包括蔡英文總統、親民黨總統參選人宋楚瑜，親民黨副總統參選人余湘、立法院前院長王金平、台中市長盧秀燕，以及大甲鎮瀾宮董事長顏清標、立委顏寬恒父子等人到場參與，冠蓋雲集。

佛教正德醫院院長王德芳說，正德開山和尚常律法師體察國人罹癌攀升、費用不貲，發願照顧弱勢，籌建以安寧緩和醫療為主軸的社區型安寧緩和專科醫院，經歷申請、四年的興建完工。整棟正德醫院醫療大樓斥資30億元，地上8樓、地下2層，設安寧緩和病床90床，明年元月2日營運看診。

宋楚瑜說，3個重要的啟示，第一，出家人可以有這麼好的執行力，第二，政治人物「公門好修行 」，都在做功德 。他這次願意出來，要照顧百姓生老病死，官員聽基層心聲，好好去替民眾解決問題就是在做大功德。第三，他跟台中市所有鄉親ㄧ樣，關心火力發電問題。從政的人做功德，是在發自初心，讓民眾覺得政府去防微杜漸，把這些事情好好去做好。他把第一點跟最後一點結合起來，從政者不是嘴巴講講，要學宗教界有執行力，說到做到。

王金平說，台中佛教正德醫院籌建過程相當艱辛，他全力協助、從中協商，正德醫院方能順利獲核准，欣見正德醫院醫療大樓落成，明年元月二日營運後，可以嘉惠弱勢。

台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，立法院前院長王金平到場致詞。記者趙...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，立法院前院長王金平到場致詞。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮。記者趙容萱／攝影
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮。記者趙容萱／攝影
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台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，親民黨總統參選人宋楚瑜到場致詞。記...
台中佛教正德醫院醫療大樓今天上午舉辦落成典禮，親民黨總統參選人宋楚瑜到場致詞。記者趙容萱／攝影
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佛教台中市做功德

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