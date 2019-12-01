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影／賴清德逛攤位 高唱「榕樹下」

2019-12-01 13:58攝影中心 記者季相儒／即時報導

民進黨副總統參選人賴清德今天下午前往新北市競選總部成立大會逛現場各立委的攤位，並在立委參選人余天的攤位高唱「榕樹下」。

民進黨副總統參選人賴清德（左二）今天下午前往新北市競選總部成立大會逛現場各立委的...
民進黨副總統參選人賴清德（左二）今天下午前往新北市競選總部成立大會逛現場各立委的攤位，並在立委參選人余天的攤位高唱「榕樹下」。記者季相儒/攝影
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新北市競選總部成立大會立委參選人余天（左一）的攤位。記者季相儒/攝影
新北市競選總部成立大會立委參選人余天（左一）的攤位。記者季相儒/攝影
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民進黨副總統參選人賴清德今天下午前往新北市競選總部成立大會逛現場各立委的攤位。記...
民進黨副總統參選人賴清德今天下午前往新北市競選總部成立大會逛現場各立委的攤位。記者季相儒/攝影
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民進黨賴清德2020選舉余天

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