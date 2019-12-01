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新潮流布局2022北市長？ 賴清德：無關未來選戰

2019-12-01 13:33聯合報 記者賴于榛／台北即時報導

民進黨副總統參選人賴清德今出席吳思瑤競選總部成立大會，副總統陳建仁、行政院前院長游錫堃、黨主席卓榮泰、桃園市長鄭文燦、蔡英文競選連任發言人阮昭雄等也都陸續到場力挺。面對外界關注新潮流頻頻輔選吳思瑤，是否與2022北市長布局有關，賴清德解釋，台灣贏，每一個人才有機會贏，無關未來選戰。

吳思瑤受訪時表示，謝謝賴清德三度前來相挺，自己這席是台北市最關鍵的一席，2016曾經挑戰了不可能的任務勝出，就任後展現新政治超越舊政治做法，在歷次立委評鑑都是最優質，是問政優秀的好立委，希望所有北投、天母好朋友，能在紛亂的選情中亂中選一，選擇吳思瑤，用正能量支持吳思瑤。

面對媒體詢問新潮流時常來輔選，是否與2年後台北市長布局有關？吳思瑤表示，台灣面對當今國際局勢以及中國滲透打壓，應該團結每一分力量，未來最重要的工作是把台灣守護好，所有黨內好朋友不分派系都支持，且在地很多朋友都不分藍綠相挺，就因自己的問政超越藍綠，是新政治超越舊政治，不用狹隘分派系朋友，都是團結的台灣隊。

賴清德則接著表示，2020選舉攸關台灣未來，民進黨應團結一致，希望全國父老鄉親也共襄盛舉，共同守護台灣，台灣贏，每一個人才有機會贏，無關未來選戰，這一仗是台灣生存發展的選戰，大家一定要贏。

賴清德致詞時指出，這場選舉不只是好立委吳思瑤能否留在國會打拚，也是關鍵選戰，中國對台灣的打壓不止，我國想參加世界衛生大會等都被擋在門外，邦交國也一個一個挖走，在這樣情勢下，希望大家要團結共同守護台灣。

賴清德也重提香港反送中運動有百萬人站上街頭，學生還被警察打，但最後區議會選舉泛民主派大勝，盼民眾也要團結在一起，與民進黨共同守護台灣，讓英德配贏得大選、吳思瑤當選連任。

民進黨副總統參選人賴清德（左）上午到石牌國中，出席台北市北投士林立委參選人吳思瑤...
民進黨副總統參選人賴清德（左）上午到石牌國中，出席台北市北投士林立委參選人吳思瑤（右）競選總部成立大會。記者林伯東／攝影
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吳思瑤賴清德2020選舉2020選舉台北市立委

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