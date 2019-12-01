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12月新制一次看！ Uber叫車難、發票中5千內免繳稅

余天掃街拚選舉 二女兒抗癌也溫馨喊話

2019-12-01 12:41聯合報 記者王敏旭／新北即時報導

民進黨新北市立委參選人余天今上午到菜市場掃街時，被問到二女兒余苑綺病況，余天說，女兒有告訴他「爸爸你要加油，不要管我，我自己會堅強」，但他還是很擔心，不過不要再提這事情，他正在拚（選舉）。

余天說，接下來妻子李亞萍、兒子余祥銓都會幫忙掃市場、拜票，至於余苑綺第三次化療剛做完，還要第四次，希望大家努力給她集氣，

另外余天下午將到板橋參加蔡英文總部開幕園遊會，余天說，他擺棉花糖與卡拉ok，歡迎民眾來跟他一起唱，但總統應該不敢出聲，上次造勢要總統唱歌，結果總統說「痾，不會不會」，就交給賴清德唱了。

新北市立委參選人余天說，女兒有告訴他「爸爸你要加油，不要管我，我自己會堅強」，但...
新北市立委參選人余天說，女兒有告訴他「爸爸你要加油，不要管我，我自己會堅強」，但他還是很擔心，不過不要再提這事情，他正在拚（選舉）。圖／余天競總團隊提供
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