余天掃街拚選舉 二女兒抗癌也溫馨喊話

2019-12-01 12:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北即時報導



民進黨新北市立委參選人余天今上午到菜市場掃街時，被問到二女兒余苑綺病況，余天說，女兒有告訴他「爸爸你要加油，不要管我，我自己會堅強」，但他還是很擔心，不過不要再提這事情，他正在拚（選舉）。

余天說，接下來妻子李亞萍、兒子余祥銓都會幫忙掃市場、拜票，至於余苑綺第三次化療剛做完，還要第四次，希望大家努力給她集氣，