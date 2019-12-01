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挺韓五虎將發動庶民起義 引爆政壇新勢力

2019-12-01 00:57聯合報 記者王慧瑛王昭月／高雄即時報導

以無黨籍參選嘉義縣山區立委的林國慶，昨邀「挺韓五虎將」陳清茂等人到嘉義縣民雄鄉開講，林國慶說，過往選舉造勢場要靠重量級大咖帶動人氣、吸引媒體目光，但社會氛圍改變，大咖不再是人氣保證，反而是草根性十足的庶民語言，更打動人心。

國民黨總統參選人韓國瑜接地氣，顛覆菁英政治生態，底層庶民原本是群散兵游勇，但當中卻有多名草根性極強的民間意見領袖，像被封為「挺韓五虎將」的陳清茂、文山伯、強強滾大哥、杏仁哥、貼紙哥，能說、能戰、聚合力強，成為政壇新勢力，五人昨日在嘉義合體，力挺林國慶。

林國慶說，陳清茂等人助講沒收車馬費，純粹因理念契合來相挺，他的團隊負責張羅場地，搭舞台邀他們來，他們用草根、庶民語言助講，更貼近民意，也會產生共鳴，助講內容會搭配網路直播，讓更多人看見、聽見。

挺韓五虎中，陳清茂當過里長、選過議員，文山伯當過鄉長，強強滾與擺攤20年的杏仁哥曾是綠營麥克風手，貼紙哥經營印刷生意，五人一路挺韓，成為聲名大噪的鐵粉，直播觀賞人數還爆量，陳清茂個人就擁卅萬粉絲，他們不只成為網紅，還成名嘴為韓辯護，現在更四處應邀助講，杏仁哥還帶隊到夏威夷爭取僑胞挺韓。新黨及國會政黨聯盟更分別將文山伯及陳清茂列入不分區立委名單!

韓國瑜去年當選高雄市長後「韓流」不退，支持者力拱他繼續爭取總統大位，陳清茂今年4月27日率先在高雄舉辦「歡樂感受新台灣」大會，找庶民發聲，表達挺韓信念，當天他與文山伯等五人首度同框 ，照片在網路流傳，還被封為「挺韓五虎將」。

而庶民發聲模式，開啟「庶民起義」活動先河，今年10月內門起義至今已辦過七場，五人分進合擊，足跡遍及彰化、苗栗、岡山、新竹、台中、嘉義水上等地。

陳清茂說，庶民起義從關心地方議題出發，回響熱烈，電視台亦跟風，每場次經費約需四十萬，均都由各縣市志同道合朋友出錢出力，「我們主張庶民起義、超越藍綠」，參加的人數均破萬，約8成是在地人，包括內門石頭里長，仁武阿鴻也都成了新興庶民代表。

「強強滾」大哥過去力挺民進黨，如今抱著贖罪的心情而戰，文山伯則說，他們今天出來是為了撥亂反正。選擇挺韓，是挺一個「他說，我們聽得懂；我們說，他懂我們需求的人」，韓只要選上，我就可以「解甲歸田」了。

挺韓素人名嘴不止有歐吉桑級的五虎將，年輕一輩挺韓庶民代表「高雄歷史哥」，自師大歷史研究所畢業，今年卅一歲，是道地高雄子弟，明年將成為新手爸爸，讓他對公共議題有更多的焦慮與關懷。他說，2016年曾投票給小英，對小英執政失望，讓他更堅定勇敢挺韓。

青年選票一直是韓國瑜亟待突破的票源，「高雄歷史哥」認為，年輕一輩通常佩服勇者、英雄，韓要爭取青年票就要勇於面對年輕人質疑，「繼續被罵」，在不斷對話中化解年輕世代對他的疑慮，就有機會從反感轉為支持。

文化大學廣告系主任鈕則勳說，挺韓庶民是這次選舉頗有特色的環節，韓標榜庶民，這些庶民因為挺韓不遺餘力成為焦點，當他們有了知名度，便成為了一個小品牌，具有一定程度號召韓粉的動員能量，進而成為許多藍軍候選人邀請站台的對象。

從行銷觀點來看，挺韓五虎也是藉韓光環、搭韓便車，他們能紅，也是拜韓所賜！所以現在為韓及國民黨候選人助選，也算還韓一分人情。

一路挺韓而聲名大噪的挺韓五虎將，左至右為陳清茂、文山伯、強強滾、貼紙哥、杏仁哥。...
一路挺韓而聲名大噪的挺韓五虎將，左至右為陳清茂、文山伯、強強滾、貼紙哥、杏仁哥。圖／陳清茂提供
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陳清茂林國慶韓國瑜

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