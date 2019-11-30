被勸放生柯文哲？陳佩琪「護夫」：更好的男人在哪裡？

2019-11-30 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ／即時報導



台北市長柯文哲妻子陳佩琪曾自嘲，有平面媒體稱她是台灣政治人物夫人「護夫」的極致代表。陳佩琪今天在臉書貼文再自爆，日前上節目談及柯文哲任職台大醫院的「愛滋事件」，柯文哲的一句話，讓她又哭了。

對於有立委參選人呼籲「放生柯文哲」，陳佩琪指出，假惺惺吹捧她值得更好的男人，請問更好的男人在哪裡？立委參選人不思從法案立法著手，卻對人家夫妻的私事說三道四，「我們有這種程度的參選人，實在悲哀」。

陳佩琪貼文如下：

先生之前有到高點電視台錄製一個叫「高點鬧新聞」的談話性節目，他說節目氣氛很歡樂，建議我也去一次，這個月初我真的去了， 節目尚未播出，只記得在節目上講著、講著，有一段讓我忍不住掉淚了。

好像是因為100 年的「愛滋事件」吧， 先生在節目上對我說了聲：「 佩琪，謝謝妳」，又讓我想起了那時候。

說到「愛滋事件」是影響我們夫妻後半生最重要的一個事件，一點也不為過，記得那時有個關心我們的朋友寫了一封親筆信寄到家裡，說先生傻傻的跳出來扛責，這種上億的賠償金不是我們負擔的起的，建議我跟先生離婚。不巧最近又有素昧平生的人公開建議我要跟老公離婚，理由是老公沒做家事，要我放生他，還假惺惺的吹捧我說我值得更好的男人，請問更好的男人在哪裡？要去哪裡找？找到了，如何評估這個人每天會做多少家事？達不到，再找下一個？

在高點節目上曾談到，先生若去年沒選上市長失業了，我們家就是我煮菜，他洗碗，夫妻分工經營家庭，現在連任市長了，他照舊每天六點半起床，七點搭公車上班，每天忙到十點以後才回家，請問我是否該在傍晚時call他回家幫忙倒垃圾、洗碗、拖地？ 先生過去是重症專家，他的對象都是危急病人，多去巡房幾次，多看病人幾眼，病人的存活率就高些，難道ECMO裝到一半，我該把他叫回來幫忙倒垃圾？況且職業婦女家事勉勉強強過得去就好了，實不須外人來說嘴。

想選立委，有本事就搞個「家事服務法」到立法院立法去，妳可以規定男人一天必須做幾小時家事，否則老婆就可訴請離婚，或者男人每天需做家事幾小時，達不到者就如同違反婚姻忠貞法一樣，會被自動判決離婚 ？看看立法院有多少立委附議贊同妳的提案。