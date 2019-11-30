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韓國瑜:高雄的建案開工率大幅上揚

2019-11-30 18:22攝影中心 記者蘇健忠／台北即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜下午出席不動產仲介經紀後援會並授戰旗，致詞時表示不動產、觀光是經濟的龍頭，高雄的建案開工率今年就比去年大幅上揚。許多支持者在台下與台上的韓國瑜遠遠地拍照合影。

國民黨總統參選人韓國瑜（右後）下午出席不動產仲介經紀後援會，許多支持者在台下與台...
國民黨總統參選人韓國瑜（右後）下午出席不動產仲介經紀後援會，許多支持者在台下與台上的韓國瑜遠遠地拍照合影。記者蘇健忠／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（左一）下午出席不動產仲介經紀後援會，並授戰旗。記者蘇健忠...
國民黨總統參選人韓國瑜（左一）下午出席不動產仲介經紀後援會，並授戰旗。記者蘇健忠／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜下午出席不動產仲介經紀後援會，雙手合十感謝大家的到場支持。...
國民黨總統參選人韓國瑜下午出席不動產仲介經紀後援會，雙手合十感謝大家的到場支持。記者蘇健忠／攝影
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國民黨總統參選人韓國瑜（前排中）下午出席不動產仲介經紀後援會，表示不動產、觀光是...
國民黨總統參選人韓國瑜（前排中）下午出席不動產仲介經紀後援會，表示不動產、觀光是經濟的龍頭，高雄的建案開工率今年就比去年大幅上揚。記者蘇健忠／攝影
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