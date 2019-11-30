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馬文君國姓鄉競選總部成立 強調讓青年安心成家

2019-11-30 18:12聯合報 記者江良誠／南投即時報導

南投縣第一選區國民黨立委參選人馬文君今天下午成立國姓鄉競選總部，湧進近700名鄉親到場力挺，馬文君說，擔任立委10年來替國姓鄉爭取超過35億元的建設經費，但面對執政黨選前大撒幣，國姓鄉親的熱心支持，就是她勝選的最大動力。

馬文君說，國姓是南投縣最大的客家聚落，她身上流著客家血液，對國姓鄉親有著深厚情感，對於國姓青年人口外移，人口老化速度很快非常重視，藉由總部成立機會，特別舉辦童趣嘉年華活動，有充氣滑梯、糖果城堡、充氣跳床等大地遊戲，還有大型彈珠檯、套圈圈、磁鐵釣魚等市集遊戲，吸引小朋友來現場遊玩，讓孩子遊戲的歡笑聲中喚起大家重視國姓人口老化的困境。

未來她將在立法院爭取政府擴大編列青年創業貸款基金及利息補貼政策，支持就學貸款免利息，提供普及平價公共托育，減輕青年人成家負擔，還要強化長照專業服務、喘息服務、交通接送、輔具及居家無障礙環境改善補助，爭取大型醫院跨院際合作服務，提升醫療院所品質。

馬文君指出，國姓人引頸期盼的投147線第一期「北山橋至南港村路段拓寬」和第二期「南港村至港源社區港源國小拓寬」工程，她向中央爭取超過7億元經費努力的成果，過去「國六北山交流道」闢建、「國姓鄉立游泳池」興建、糯米橋修護，到協助申請全國第一枚咖啡國姓產地證明標章，都能見到馬文君與國姓鄉親在一起的足跡，未來松柏崙風景區改善、橋聳雲天綠雕園區興建，她一定會配合縣府爭取中央經費投注，讓國姓的未來更具願景更有客家光榮感。

馬文君說，近10年來她替國姓爭取超過35億的建設經費，她也全力協助解決問題，不過這次選舉，執政黨官員天天到南投大開支票，讓她選情格外艱困，她呼籲國姓鄉親支持「每天都在認真做事」的馬文君，增添她勝選的信心和力量。

馬文君國姓鄉競選總部成立，和小朋友玩起闖關遊戲，強調會普及平價托育，讓青年安心成...
馬文君國姓鄉競選總部成立，和小朋友玩起闖關遊戲，強調會普及平價托育，讓青年安心成家。圖／馬文君提供
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馬文君國姓鄉競選總部成立，縣長林明溱到場站台，肯定馬文君為地方爭取建設經費。圖／...
馬文君國姓鄉競選總部成立，縣長林明溱到場站台，肯定馬文君為地方爭取建設經費。圖／馬文君提供
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馬文君國姓鄉競選總部成立，和小朋友玩起闖關遊戲，強調會普及平價托育，讓青年安心成...
馬文君國姓鄉競選總部成立，和小朋友玩起闖關遊戲，強調會普及平價托育，讓青年安心成家。圖／馬文君提供
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馬文君青年老化

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