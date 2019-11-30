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大小國旗飛揚！蔡英文報關產業後援會成立

2019-11-30 18:02聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

總統蔡英文今傍晚成立全國報關產業後援會，成立大會舞台上左右陳列四面國旗，不少會員幹部也手持小國旗，蔡英文上台時，小英雙色旗幟與小國旗一同揮舞。蔡英文說，台灣民主到了關鍵時刻，總統選舉要把票數衝高，讓全世界都看見。

蔡英文到場時受到熱烈歡迎，會場湧入7、800人，支持者除揮舞小英雙色的競選旗幟，也有人揮舞小國旗，大喊「蔡英文凍蒜」。報關產業過去甚少成立選舉後援會，主辦單位表示，報關人員因筆誤處罰而遭罰款，蔡英文總統上任後修法解決，這次選舉一定要出來挺小英。

蔡英文說，這是台灣最關鍵的選戰，最關鍵的產業站出來，「我覺得這次真的可以」，執政幾年做了很多事，政府推動新南向政策貿易成長，投資也很多，大家在報關業務都能感受到。

蔡英文說，台灣經濟成長率在亞洲四小龍排第一，明年應該也是第一名，不只台商回流7000億元投資，很多外商加碼投資台灣，台灣大型企業也投入，台積電要投資1兆元打造最先進的晶圓製程；台灣恢復到經濟全盛時代，這是台灣走向第二次經濟奇蹟。

蔡英文說，政府推動長照、托幼政策，「有人說0至6歲孩子國家養，現在國家已經在養了」，明年會加碼補助；台灣是自由民主標竿，明年投票需要大家幫忙，一定要去投票，把票數衝高，讓全世界都看見。

全國報關產業今下午成立蔡英文總統連任後援會，舞台上左右陳列四面國旗，不少會員也揮...
全國報關產業今下午成立蔡英文總統連任後援會，舞台上左右陳列四面國旗，不少會員也揮舞小國旗，為蔡總統喊「凍蒜」。記者洪敬浤／攝影
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蔡英文國旗

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