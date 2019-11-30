柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部:歡迎再提案
台北市長柯文哲去年承諾在花博公園設立黃信介紀念廣場卻跳票，今上午北市府舉辦紀念前民進黨主席黃信介逝世20周年記者會，柯文哲今早於媒體聯訪時，將跳票的責任推給文化部，稱該案是文化部不給過，還指「有各種陰謀論，說不要給柯文哲做」。對此，文化部表示，如果台北市政府再次提案，文資局會再召開審議會審議。
柯文哲去年曾宣布要設置黃信介紀念廣場，卻因選址位於圓山遺址，未能通過文資委員審查。柯文哲稱該案是文化部不給過，還指「有各種陰謀論，說不要給柯文哲做」。
文化部表示，對於台北市設置黃信介先生紀念廣場表示樂觀其成，但由於設置之地點位在圓山考古遺址範圍內，依據文化資產保存法第58條第2項，台北市政府之規畫案，必須由文化部文化資產局召開之考古遺址審議會進行審議。倘台北市政府再次提案，文資局將再召開考古遺址審議會，期盼其設計與圓山考古遺址之景觀能有更整體完善的規畫。
文化部也表示，文資局此刻正委託專家訂定「國定圓山考古遺址保存計畫」，但此計畫訂定進程，與考古遺址審議會是否同意台北市政府設置黃信介先生紀念廣場無關，也不影響台北市政府提案送審議會審議。在圓山考古遺址保存計畫完成前，台北市政府仍可將黃信介紀念廣場設置計畫書送考古遺址審議會審議。
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