柯文哲指黃信介廣場跳票「有陰謀」 文化部:歡迎再提案

2019-11-30 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ／即時報導



台北市長柯文哲去年承諾在花博公園設立黃信介紀念廣場卻跳票，今上午北市府舉辦紀念前民進黨主席黃信介逝世20周年記者會，柯文哲今早於媒體聯訪時，將跳票的責任推給文化部，稱該案是文化部不給過，還指「有各種陰謀論，說不要給柯文哲做」。對此，文化部表示，如果台北市政府再次提案，文資局會再召開審議會審議。

柯文哲去年曾宣布要設置黃信介紀念廣場，卻因選址位於圓山遺址，未能通過文資委員審查。柯文哲稱該案是文化部不給過，還指「有各種陰謀論，說不要給柯文哲做」。

文化部表示，對於台北市設置黃信介先生紀念廣場表示樂觀其成，但由於設置之地點位在圓山考古遺址範圍內，依據文化資產保存法第58條第2項，台北市政府之規畫案，必須由文化部文化資產局召開之考古遺址審議會進行審議。倘台北市政府再次提案，文資局將再召開考古遺址審議會，期盼其設計與圓山考古遺址之景觀能有更整體完善的規畫。