王立強案 民進黨駁斥澳媒推特帳號某留言「子虛烏有」

2019-11-30 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ／即時報導



自稱是大陸間諜的王立強。 圖／取自60 Minutes Australia 分享 facebook

民進黨稍早發表聲明表示，針對王立強案，稍早有台灣媒體引用澳媒推特帳號網友的留言，該名網友指控民進黨以金錢收買澳洲媒體人製作新聞節目，企圖影響台灣明年大選。因莫名遭媒體引用網友留言成外電報導，民進黨駁斥並澄清，該名網友說法子虛烏有，也毫無證據，更不具任何參考價值。

民進黨說，近日發生數起事件，刻意、惡意將民進黨與「共諜王立強」產生不當關聯，引起坊間耳語及網路上持續傳播不實訊息，民進黨譴責此類行為外，亦已適度採取相關法律措施，籲請各界自重，勿觸法網。

民進黨指出，國內媒體引用不明身分網友（推特帳號今年6月才設立）的指控，發展成一篇外電報導，過程從未向民進黨中央查證，對於這樣的刻意誤導，民進黨感到十分莫名其妙。

民進黨表示，引用此項指控，除了汙衊民進黨，更侮辱澳洲權威媒體人的獨立報導，侮辱新聞採訪自由，企圖將整起事件以陰謀論的方式模糊中國介入台灣大選以及影響世界情報的事實，居心何在？

民進黨說，針對王立強案所指中國滲透周邊民主國家的相關內容，民進黨與國際社會同樣高度關注，並且也正透過國際合作管道，了解並釐清相關情勢，希望早日查明真相。澳洲政府並未否認王立強從事中國情報工作，而台灣司法單位也已展開相關調查。針對個案內容，民進黨重申，完全尊重國內外相關調查偵辦，不預作定論。

民進黨還表示，中國以各種手法介入包括澳洲在內許多民主社會已經不是新聞，類似這種新聞操作也時有所聞。民進黨提醒大家共同站在守護自由民主的立場，阻止這些不當的行徑，切莫以訛傳訛，錯亂立場。