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馬英九致詞批蔡英文執政 被問到韓國瑜採砂案快閃

2019-11-30 16:25聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

韓國瑜洪孟楷泰山聯合競選總部今天成立，前總統馬英九前來站台，為洪孟楷、韓國瑜爭取...
韓國瑜洪孟楷泰山聯合競選總部今天成立，前總統馬英九前來站台，為洪孟楷、韓國瑜爭取選民支持。記者江婉儀／攝影
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韓國瑜洪孟楷泰山聯合競選總部今天成立，前總統馬英九前來站台，為洪孟楷、韓國瑜爭取選民支持，馬英九在台上致詞時大批蔡英文執政期間的成績，但被問及李佳芬家族在國民黨總統參選人韓國瑜擔任立委期間，圈地採砂耍特權關說、施壓，馬英九僅回應「不太了解」。

馬英九致詞時表示，洪孟楷36歲，學養經歷都豐富，雖然很年輕但可以做很好的立委，要讓肯為人民奮鬥犧牲的好立委融入國會。馬英九接著說，蔡英文政府做了3年半，台灣越來越痛苦，一例一休讓勞資痛苦，結果說現在經濟最好，為什麼他跟人民的看法不一樣，蔡英文說台商回流投資超過7千億元，可是一問之下才知道是現有的台灣資金，還沒看到外資，才知道蔡英文講話不老實。

馬英九說，蔡英文去年恢復核二廠二號機運轉，雙北去年停電24次，就是電量不夠，可是要把核四廢掉、送回美國去，大家贊成綠電，但關鍵是不能太快要循序漸進，不然會青黃不接，會享受不到優惠，而且會增加火力發電用量，公投結果有6成民眾支持核能綠能共存，但蔡英文卻還去參加反核遊行，公投結果是民意，蔡英文卻大膽踐踏民意，誰還會相信你這個總統？3年前說要謙卑、謙卑、再謙卑，現在連一卑都沒有做到，馬英九形容「這是令人錯愕的謊言，這是令人噴飯的笑話」。

馬英九表示，蔡英文也很愛講支持他就是維護主權，但她執政期間邦交國從22個變15個，這是30年來邦交國掉最快，丟了那麼多邦交國還說她最會維護主權，真的不知道她在說什麼。

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