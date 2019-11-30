以幼童心理解析韓國瑜 作家：民調愈低的人愈愛說髒話

2019-11-30 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜的用語頻惹議，作家廖玉蕙在臉書發文，藉心理學家分析幼兒喜歡說「屎尿屁」在內的「髒話」原因，指原來是民調越低的候選人就越愛說髒話、越喜歡詛咒人，這其實跟幼童沒兩樣，目的就是要引發關注。

廖玉蕙表示，心理學家說，3-5歲左右的孩子一般常會進入汙言穢語敏感期，或者詛咒敏感期。因為這年齡層的孩子已經體驗到了語言的力量，當他們在說這些詞語的時候，爸媽或家人的反應都會特別大。所以大人一定要表現淡定，孩子覺著沒意思，慢慢就不說了。

廖玉蕙說，所以要遏止這些詛咒他人或說髒話的歪風，就是忽略他，不要去責備、討論或企圖阻止，才是上策。但她驚訝的是，「某組總統跟副總統候選人，居然驚慌失措退化到1-3歲的肛門期和3-6歲的性器期」。

她還說，最讓她失望的不是韓國瑜，因為韓始終如一，一以貫之的滿口胡言，她覺得失望的是一向敬重的張善政，自從跟韓走在一塊兒後，整個言行舉止失控，也變得尖酸刻薄。