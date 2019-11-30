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美中兩強輾壓下 江宜樺提醒：台灣沒有籌碼押寶

2019-11-30 14:28聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

行政院前院長江宜樺今天在高雄參加「全方位視角下的兩岸」論壇，他從目前美中關係角力中看台灣的處境，認為台灣在兩強輾壓下，沒有太多的籌碼去押寶，最理想的自保策略是保持低調，靜待選後，也許有比較好的機會去改善與大陸的關係。

江宜樺表示，最近美國、大陸與俄國之間發生結構性變化，美國目前是採取與大陸抗衡的政策立場，進而影響到台、美與北京三方的關係，因此兩岸關係不易好轉，是結構性的因素使然。

他表示，美國目前新的印太戰略，與中國大陸處於一種非常不和諧的競爭關係，過去一年多，美方通過關於亞太地區的法案，速度之快，法案之多，不是過去1、20年可比。美國設法在東亞建立新的聯盟，以此連線與大陸對抗，但台灣與大陸地緣接近，大陸又是台灣很大的市場，任何選擇與判斷，都可能處於兩強的輾壓之中，所以最理想的策略是小心謹慎，沒有太大的籌碼去做押寶的動作，只能設法與各方強權或區域性的國家建立友好關係。在這波美中對抗進入尾聲後，才有機會重新再起，不過應很難像先前在中美日之間左右逢源。

江宜樺也說，台美二戰後就與美國較親近，與大陸則隨不同的階段經營成比較和平健康的兩岸關係，對台灣來說，如何維持與美國與大陸和善的關係，是最高的政治藝術，也是外交與兩岸最高的指導原則，

台灣千萬不要因為美中緊張，擺出各種對抗的姿態就跟著起舞，事實上沒有實力跟人家選邊站，低調一點，保持與雙方既有的管道，不要都切斷，以致雙方都沒有下一步溝通的可能性。

行政院前院長江宜樺表示，美中角力下，台灣沒有太多的籌碼押寶。記者王昭月／攝影
行政院前院長江宜樺表示，美中角力下，台灣沒有太多的籌碼押寶。記者王昭月／攝影
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江宜樺行政院北京

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