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韓國瑜相隔40年再訪馬祖 批綠貪汙腐敗是親眼所見

2019-11-30 12:13聯合報 記者劉宛琳／馬祖即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜今展開馬祖傾聽之旅，他說，40年前在這裡當兵，沒想到一別就是40年，再回到馬祖已經是總統參選人。韓不忘批評民進黨執政不力，指過去國民黨執政不好都是耳聞，但民進黨的貪汙腐敗親眼所見，盼大家集中選票，多多動員來拉票，保護中華民國人人有責。

蔡英文總統10月初才造訪馬祖，民進黨主席卓榮泰也在本月21日來訪，連兩個月來訪拔樁意味濃厚，韓國瑜選擇今天回馬祖固樁，呼籲鄉親集中選票，投給國民黨的總統、立委和政黨票。

韓國瑜今天閃電來訪，3小時連跑5個行程。韓首站來到國民黨立委陳雪生服務處，一路不少民眾熱情要求簽名，讓韓國瑜笑說，「我千里迢迢來簽名」。縣長劉應增表示，「好久沒看到馬祖有這麼多人了」，還有許多從外島來的民眾。韓接著參拜白馬尊王廟與馬祖北極玄天宮，再來到陳雪生聯合競選總部成立大會造勢。

韓國瑜表示，他40年前來馬祖當兵，沒想到一別就是40年，少小離鄉老大回。不過他還惦記著一位馬祖同期當兵的兄弟，這位兄弟現在在馬祖開麵包店。說著說著，韓國瑜就在前往聯合競選總部的途中，遇見了這位同袍，兩人相擁問候。韓國瑜說，當初他們在東莒當兵，結果這位兄弟談上戀愛就不回去了，但現在過得非常開心、非常好。

韓國瑜說，看到馬祖這麼多人，他自嘲：「我民調沒這麼差嘛！」韓國瑜說，這趟回到馬祖非常的感慨，人生有很多劇本沒辦法偷看，沒想到再回來已成為總統參選人。想當年當兵時，兩周能夠洗一次熱水澡就是莫大的感動。

韓國瑜說，縣長劉應增與陳雪生非常積極推銷馬祖，當初要求他在馬祖高粱上掛他的肖像，他說，「我的頭很禿，雖然比蘇貞昌帥一點，但還是不好看啊！」，結果沒想到一賣就是20萬瓶，而且半個月就賣光了。韓國瑜以此為例告訴馬祖鄉親，一個地方要是東西賣不出去人不進來，就算是諸葛亮在世也沒辦法做生意賺錢，所以縣長跟立委掌握每一個機會，讓高雄與馬祖雙贏，一個好的首長和立委時時刻刻就是要想如何把地方發展起來。

韓國瑜不忘批評民進黨三年半來執政不力。他說，過去國民黨執政不好都是「耳聞」，但民進黨的貪汙腐敗是親眼所見，一大堆綠色的支持者在南台灣的日子過得越來越苦，所以2020年必須改變，中華民國一定要重新邁開大步，把這些鬱悶拋到九霄雲外。

韓國瑜也重申他推出的三支箭，如果明年當選總統，第一支箭就是從小學一年級開始展開中英文雙語教育；第支二箭是送台灣大學生碩士班申請出國交換一年；第三支箭是送45歲以下軍公教警消出國學習一年，第一年計畫先送1%、約3500人，每一個軍公教警消補助2萬美金、新台幣60萬元，若計畫成功，接下來擴大到2%，7000人，第3年可以到1萬人。韓國瑜強調，這三支箭要讓中華民國台澎金馬脫胎換骨，未來的台灣一定要走開放的道路。

國民黨總統參選人韓國瑜今展開馬祖傾聽之旅。記者劉宛琳／攝影
國民黨總統參選人韓國瑜今展開馬祖傾聽之旅。記者劉宛琳／攝影
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