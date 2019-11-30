國民黨提反併吞中華民國法 蔡英文批：政治操作

2019-11-30 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



2020大選激烈，民進黨為了攻下台北市第三選區（中山、北松山），總統蔡英文今天再度與立委參選人吳怡農前往北松山掃街。對於國民黨反制反滲透法，提出反併吞中華民國法草案，蔡英文受訪時批評，這是一個政治操作。

對於國民黨的版本草案，蔡英文指出，她覺得這個草案提出來的時機內容，感覺是政治操作的意象、意圖非常明顯，看這個草案的內容，感覺以後連台灣這兩個字都不能講，但韓國瑜、前總統馬英九都講過台灣總統 這個法案的提出，她覺得是一個政治操作。

至於韓國瑜的國政，韓指選上總統，年改他要廢除；蔡英文說，年改這件事情，主要是年改面臨到的是財務、很多退休基金的困難，必須進行財務的重整，過程當中省下了大概是1兆4000億，把這個錢回歸基金，讓財務更健全，也可以確保至少30年財務健康運轉，整個過程中漸進式調整，過渡期也有樓地板的保障，讓年改對於一般人的收入不會受太大衝擊。

蔡英文指出，年改方案確實已經是社會共識，如果說任意提出來說要廢除 沒有提出負責的財務規畫，她覺得這個只會讓這個事情又起爭議。

另外，對於韓國瑜在臉書發文，如果貪腐，放棄假釋、關到死，蔡英文指出，選舉有選舉的規定，所有的參選人都得按照規定進行選舉活動，清廉本來就是基本要求，韓國瑜這樣講是理所當然的事，從事公務的人都應該清廉。

蔡英文總統上午陪民進黨立委參選人吳怡農、許淑華在南京市場拜票，並宣導幼兒國家一起養政策。記者林俊良/攝影 分享 facebook