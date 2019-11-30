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同意柯文哲 郭台銘：台獨沒有希望、垃圾、違憲

2019-11-30 11:46聯合報 記者魏翊庭／新北即時報導

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲及親民黨主席宋楚瑜三大政治龍頭今早都到新北市土城，幫「郭家軍」李縉穎造勢站台。柯文哲致詞完後，郭台銘又拿起麥克風補充，指非常同意柯「搞台獨的都是垃圾」，郭批「台獨沒有希望、垃圾、違憲」，表示「中華民國派絕對不能搞台獨」。

郭台銘表示，柯市長對他的批評他都完全接受，更指出同意柯說的「搞台獨的都是垃圾」。郭台銘說，「中華民國派絕對不能搞台獨」，更指「台獨沒有希望、垃圾，而且違憲」。

郭台銘表示，台灣要安定的環境、兩岸關係及台美關係，「第三勢力不容忍台獨、反對台獨」。

鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲及親民黨主席宋楚瑜三大政治龍頭今早都到新北...
鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲及親民黨主席宋楚瑜三大政治龍頭今早都到新北市土城，幫「郭家軍」李縉穎造勢站台。記者魏翊庭／攝影
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台獨郭台銘

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