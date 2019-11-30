林佳龍：換市長或總統 空氣都不會馬上變新

2019-11-30 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中空汙近日成為選戰話題，交通部長林佳龍今上午到台中市，參加國道一號大雅系統交流道動土典禮，林佳龍會後受訪說，不要再選舉說市長換人空氣換新，現在市長換人空氣沒換新，就說總統換人空氣換新，換了誰空氣都不會馬上換新，需要持續努力。

台中市長盧秀燕近日為了台中火力電廠的生煤量，與經濟部、環保署與台電槓上，國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團，也請出前環保署長魏國彥針對中火議題開砲，藍營打出空汙牌，綠營也積極回應。

林佳龍今早說，空汙問題要回歸理性討論，不要爭功餒過，「大家把我講成解決台中空汙的重要推手」，爭相引述台中生煤管制條例來管制空汙，不要選擇性利用或解釋條文，合己意就「尊龍」，不合意的就批評林佳龍，規定很清楚，希望能落實。

林佳龍說，當初雲林也推動禁止生煤條例，但涉及能源屬中央職權沒過關，當時他改用「管制」，讓台中市在發放中火許可證時，可以設定條件，現在爭論許可量、使用量、減煤生效的期限等，不要流於文字解釋，最重要的是他當市長時，中央、地方都沒人重視空汙問題。

林佳龍說，中火用煤量最大是在2014年，當時中央是馬英九總統、台中是胡志強市長，他上任後中央、地方合作，才通過生煤條例，不僅讓台電中火減煤降載，還提高用煤品質；空汙不能只聚焦中火，不要把問題簡化，他當時推動86項改善計畫，例如燃煤、燃重油鍋爐改為燃氣鍋爐，改善效益不小於中火減煤。