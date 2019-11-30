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16歲休學少女怒瞪川普後 12月要讓飛西班牙的元首們頭大

韓國瑜再發文酸民進黨 強調「當選若貪汙把我關到死」

2019-11-30 09:22聯合報 記者劉宛琳／即時報導

國民黨總統參選人韓國瑜他昨天批評蔡政府在重大公共政策上失焦，將選舉變得不入流，更充斥「三多」：假民調、假新聞和抹黑造謠。今天上午韓在臉書發文表示，選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔。

韓國瑜去年參選高雄市長時曾承諾，若他當選市長，只要他貪汙，將放棄假釋，在牢裡關到死。他今也在臉書重申，「當選後我若貪汙放棄假釋把我關到死」。

國民黨總統參選人韓國與。記者劉宛琳/攝影
國民黨總統參選人韓國與。記者劉宛琳/攝影
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