韓國瑜再發文酸民進黨 強調「當選若貪汙把我關到死」

2019-11-30 09:22 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ／即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜他昨天批評蔡政府在重大公共政策上失焦，將選舉變得不入流，更充斥「三多」：假民調、假新聞和抹黑造謠。今天上午韓在臉書發文表示，選舉越骯髒，執政必貪腐；選舉越清廉，執政越廉潔。